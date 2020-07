Alonso és az első győzelem a Magyar Nagydíjon: a pillanat (videó)

A kétszeres világbajnok 2021-ben visszatér a Forma-1-be, ami immáron hivatalos. Régóta vártak erre a rajongók, és arra, hogy Fernando Alonso újra a Renault-val guruljon pályára, akikkel 2005-ben és 2006-ban világbajnoki címet szerzett.

Akkor senki sem gondolta volna, hogy 2020-ban is ez a két cím áll majd Alonso neve mellett. A spanyol 2007-ben, 2010-be és 2012-ben is nyerhetett volna, de nem állt mellé a szerencse. Most talán visszakaphat valamit ebből, és igazán szép zárása lehetne a karrierjének, ha az új F1-ben a Renault F1 Teammel szerezné meg a harmadik címét.

Egyre többen látnak erre esélyt, mert a Renault régóta készül az új szabályokra, Alonso pedig a kora ellenére még mindig az egyik legjobb, így ez biztosan nem fog problémát jelenteni számára. Ennek a hónapnak a végén lesz 39 éves.

Alonso eddig összesen 32 győzelmet szerzett az F1-ben. 2003-ban gyűjtötte be az elsőt, épp a Magyar Nagydíjon a Renault R23B volánja mögött, amit még egy V10-es motor keltett életre a Michelin abroncsain. A Magyar Nagydíj kapcsán erről a pillanatról is megemlékezett a Forma-1.

Egy nagyon más Alonsót kaphatunk vissza

