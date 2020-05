Albon sztorija Vettel nagylelkűségéről

Alex Albon is azon pilóták közé tartozik, akik a hirtelen jött otthoni szabadidejüket streameléssel, és szimulátorozással töltik, az egyik közvetítése során pedig elmesélt egy sztorit a Ferraritól jövőre távozó Sebastian Vettelről.

„Egy szezon közbeni gumiteszten voltunk, Barcelonában, ahol ő is ott volt a Ferrarival, úgy emlékszem, pont Suzuka előtt, és ugyanazon a repülőjáraton voltunk.”

„Ő persze első osztályon utazott, de igen nagy késésben voltunk, a repülő is késett, és át kellett szállnunk Párizsban Barcelonából, és onnan mentünk Tokióba.”

„Az első osztály mellé jár egy shuttle autó is, ami elvisz az egyik járatról a másikhoz, és mivel tudta, hogy én is ott vagyok, megállította a sofőrt, hogy várjon meg engem is. Együtt mentünk a kocsiban az autópályán (a géphez).”

