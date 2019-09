Albon lenyűgöző előzései Spából: a füvön ment el! WOW! (videó)

Alexander Albon ( Alex Albon ) csak idén mutatkozhatott be a Forma-1-ben. A thai újonc a téli tesztek előtt csak pár F1-es kilométert tudhatott a neve mellett, de eddig kiválóan teljesít, így nem meglepő, hogy a Red Bull őt emelte át a gyengén szerepelt Pierre Gasly helyére, míg Daniil Kvjat, aki évekkel ezelőtt hasonló helyzetben találta magát, maradt a helyén, noha idén már dobogós is volt.

Albonnak rendesen fel volt adva a lecke a Belga Nagydíjon, mivel akkor vezethette először az autót, valamint csak a mezőny utolsó feléből várhatta a rajtot a motorbüntetése miatt, miközben a csapat taktikai okok miatt nem engedte be a Q3-ba szombaton. Alex vasárnap gy rossz első etapot követően feljebb kapcsolt, és sorra előzte meg a társait, beleértve Daniel Ricciardót és Sergio Pérezt is, akik ellen szenzációs manővereket mutatott be, melyeket alább nézhettek meg.