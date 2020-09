Albon érzelmes rádióüzenete a mugellói dobogója után (videó)

A Toszkán Nagydíj finoman szólva sem volt káosztól mentes, hiszen kétszer is piros zászlós periódus lépett érvénybe, és a biztonsági autó is többször a pályára gurult. Az is sokatmondó adat a Forma-1 történetének első mugellói versenyéről, hogy mindössze 12-en fejezték be a versenyt, vagyis a mezőny közel fele kiesett.

Ennek következtében pedig többen is olyan lehetőséghez jutottak, amire korábban nem feltétlenül számítottak: Daniel Ricciardo a dobogóhoz, George Russell a pontszerzéshez jutott közel, míg Alexander Albon életében először állhatott fel az F1-es dobogóra.

A brit-thai versenyzőt az utóbbi időben sokat kritizálták, mivel rendre komoly hátrányt szed össze csapattársához, Max Verstappenhez képest mind az időmérőn, mind a versenyen. Mugellóban érett versenyzést mutatott be Albon, aki több szép előzést is bemutatott.

A versenyt követően a rádión gratulált a versenymérnöke és a csapatfőnök Christian Horner is gratulált Albonnak, akinek a hangjából hallani lehetett, mennyire örül a pódiumnak. A leintést követően ezt mondta:

„Köszönöm mindenkinek, köszönök mindent. Köszönöm, hogy kitartottatok mellettem!” – mondta Albon, a mérnöke pedig megdicsérte az előzéseiért, és viccesen azt mondta, talán mostantól Mr. Külső Ívnek fogja szólítani őt. Az alábbi videón meghallgatható Albon öröme és a rádiós beszélgetés.

