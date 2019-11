Albon drámai rádióüzenete Hamilton manővere után: forrt a dühtől

A Red Bull akár mindkét autójával ott lehetett volna a Brazil Nagydíj dobogóján, miután Max Verstappen nyert, de Alexander Albon is jó tempót mutatott, és harcban volt az első pódiumos helyezéséért. Amikor már úgy tűnt, hogy mindez valóban megvalósulhat, Lewis Hamilton kissé értethetetlen módon egyszerűen kilökte az újoncot.

Ugyan megsérült a Mercedes első szárnya, Hamilton még így is dobogós lett, bár a ceremónia után elvették tőle a harmadik helyet, amit Carlos Sainz Jr. kapott meg. Pierre Gasly mellett a spanyol is életében először örülhetett ilyen eredménynek a Forma-1-ben. Albonnak mindezt végig kellett néznie, és az autójában ülve forrhatott a dühtől, aminek hangot is adott a csapatrádión keresztül.

Profizmusát jól mutatja, hogy a végén ettől független gratulált Max-nek, a csapatnak, valamint megjegyezte, szerinte nem olyan rossz, hogy a Toro Rosso a második helyen ért célba. Ha Alex képes lesz növelni a tempót jövőre, akár gyakran lehet dobogós, mert a Red Bull-Honda még erősebbnek ígérkezik a következő szezonban.