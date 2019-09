Ahogyan csak nagyon ritkán láthatod Vettelt: videó

Szingapúr már több mint 10 éve tagja a naptárnak, és szinte azonnal az egyik kedvenc lett, köszönhetően az esti fényeknek, a vonalvezetésének és magának a körítésnek, beleértve a fizikai és mentális kihívást is. A pilóták is nagyon szeretnek ezen a pályán versenyezni, ahol a falak miatt a hibák lehetőségét is minimalizálniuk kell.

Az esti fények miatt a versenyzők másfajta sisakrostélyt viselnek, mint általában, ami pedig lehetőséget ad arra, hogy különleges felvételek is készüljenek a volán mögül, méghozzá szemből. Alább egy ilyen videós anyagot nézhettek meg, ahogy Sebastian Vettel dolgozik a Ferrarival. A koncentráció mindent elmond, és ezen a pályán hatalmas szükség is van rá.