A Williams 2020-as F1-es gépe is beröffent: videó

A Williams a Forma-1 történetének egyik legrégebbi csapata, és egyúttal az egyik legsikeresebb is. A Sir Frank Williams és Sir Patrick Head által alapított alakulat 1977 óta minden szezonban képviseltette magát az F1-ben.

Még több F1 hír: Mégsem tartják vissza az adatokat Zandvoortban az F1-es csapatoktól

Az évek alatt volt már gyári csapat is a legendás név, de Williams eddig mindig nemet mondott az istálló eladására. Nem egy ajánlatot utasított vissza, és továbbra is hisznek abban, hogy privát csapatként is visszatérhetnek az élre.

Ettől most rendkívül távol vannak, mivel az elmúlt 2 évben a mezőny végét „erősítették”. Nagyon mélyre került a Williams, és közben a helyettes csapatfőnöke, Claire Williams is rengeteg kritikát kapott. Frank lánya azonban nem hajlandó lemondani, és az édesapja támogatását élvezi.

Robert Kubica időközben távozott Grove-ból, akinek a helyét az újonc Nicholas Latifi vette át. George Russell, a Mercedes juniorja pedig maradt a helyén. Tesztpilótából pedig három is van a Williamsnél Jack Aitken, Roy Nissany, és Dan Ticktum személyében.

Az FW43 közben életre kelt, benne a Mercedes új motorjával. Az eseményről természetesen videós anyag is készült, amit alább tekinthettek meg. A nagy eseményen az alapító Williams is részt vett, bízván abban, hogy képesek lesznek elmozdulni az utolsó két helyről.

A világbajnok csapat, mely legutóbb 1997-ben volt a csúcson, február 17-én mutatja be az FW43 kódnéven futó autóját, digitális formában, két nappal az első téli teszt előtt. A hírek szerint nemcsak az autó, de a festés is változni fog.

Ajánlott videó: