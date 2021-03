A Sky F1-es szakértője megtippelte az erősorrendet – változás a középmezőny elején?

Vasárnap délután értek véget a bahreini szezon előtti tesztek, amelyeken összesen 3 napot tesztelhettek a csapatok és a pilóták a 2021-es Forma-1-es szezonra, ami az utolsó év lesz a forradalmi technikai szabályváltoztatások bevezetése előtt.

Sokan azt várják, hogy rendkívül összerázódik majd a mezőny, és izgalmas év áll előttünk, több szakértő pedig már elő is állt a tippjével. Közéjük tartozik a korábbi Forma-1-es versenyző, most pedig a Sky Sports szakértőjeként dolgozó Karun Chandhok is.

Az indiai úgy véli, hogy a Red Bull Racing erősebb lehet idén a Mercedesnél, az AlphaTauri pedig felérhet a mezőny elejére. Íme Chandhok tippje a 2021-es F1-es erősorrendre:

1. Red Bull

2. Mercedes

3.-4. AlphaTauri / McLaren

5. Alpine

6.-7. Ferrari / Aston Martin

8. Alfa Romeo

9. Williams

10. Haas

