A Renault nem fejlesztett a motorján Ausztriára

A megkésett ausztriai szezonkezdet előtt több technikai kérdés felmerült, hisz a koronavírus-járvány miatti szünet alatt többen is dolgoztak az autójukon, de nem maradtak tétlenek a motorszállítók sem, többen is dolgoztak az erőforrásokon.

A hét elején például a Honda jelentette be, hogy az év elejére készített specifikációhoz képest találtak még némi plusz lóerőt, amit ki is sajtoltak a Red Bull és az AlphaTauri számára, de a Mercedes is dolgozott az erőforráson, bár ők csak a megbízhatóságon javítottak.

No de mi a helyzet a Renault-val? Erre korábban még ködös válaszok érkeztek, de ma reggel Andreas Seidl, a McLaren csapatfőnöke egy osztrák csatornának nyilatkozva tisztázta a helyzetet: "Nagyjából ugyanaz a specifikáció van alattunk, mint ami Ausztráliában is, de a beszerelés nagyon simán ment és szerintem jól felkészültünk a renault-s kollégákkal."

A McLaren is pályára gurította az új autóját, közvetlen a téli tesztek előtt Barcelonában. Egy újabb shakedown a Forma-1-ben. Lando Norris és Carlos Sainz Jr. nagy napja.

