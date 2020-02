A Racing Point új F1-es versenyszerelése: nagyon pink!

A Racing Point előtt nagyon izgalmas idők állnak, és nemcsak a 2021-es F1-es szabályváltozások miatt. A csapat ugyanis jövőre már Aston Martin F1 Team néven fog futni, köszönhetően Stroll újabb remek üzletének.

Az alakulat nemrég mutatta be az új F1-es gépét és festését, amiről több képet is közöltünk. Most pedig nézzük meg, hogy hogyan fest közelebbről Sergio Perez és Lance Stroll új királykategóriás szerelése, ami egy még inkább pink összeállítást kapott.

Strollnak ez lesz a második szezonja édesapja csapatában. Pérez, a mexikói csapattársa meggyőző teljesítményt nyújtott a kanadai mellett, és egy több éves szerződéssel rendelkezik az alakulatnál. A duó minden bizonnyal közösen folytatja tovább a Forma-1-ben, 2020 után is.

Slider Lista Lance Stroll, Racing Point 1 / 7 Fotót készítette: Racing Point Sergio Perez, Racing Point, Lance Stroll, Racing Point 2 / 7 Fotót készítette: Racing Point Sergio Perez, Racing Point 3 / 7 Fotót készítette: Racing Point Sergio Perez, Racing Point 4 / 7 Fotót készítette: Racing Point Lance Stroll, Racing Point 5 / 7 Fotót készítette: Racing Point Lance Stroll, Racing Point 6 / 7 Fotót készítette: Racing Point Sergio Perez, Racing Point 7 / 7 Fotót készítette: Racing Point

A Williams F1 Team is lerántotta a leplet a 2020-as szezonra tervezett autójáról, amit immáron Nicholas Latifi fog vezetni Robert Kubica helyett George Russell csapattársaként, aki tavaly igen könnyedén verte el a lengyelt.