A pillanat, amire nem számítottunk: Hamilton és Rosberg beszélget egymással (videó)

Lewis Hamilton és Nico Rosberg között a végére már nagyon nem volt jó a viszony. A brit a német visszavonulása óta nemigazán beszélt az egykori csapattársával, akivel együtt nőtt fel a gokartos időszakban.

Emiatt is nagyon furcsa, hogy most a paddockban mindenki előtt beszélgettek, tartván a távolságot is a vírus miatt. Ez talán a béke első jele lehet... Nico a Sky Sports szakértője, de ennek ellenére az elmúlt években egy közös interjúja sem volt Lewisszal.

A helyszín pikánsnak is mondható a versenyzők szempontjában, mivel 2016-ban Barcelonában a rajtot követően egymást ütötték ki, amiből igen nagy botrány lett. A Mercedes a videó kapcsán viccesen meg is jegyezte, értékelték volna, ha a 2016-os Spanyol Nagydíjon is tartották volna a távolságot.

