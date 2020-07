A Mercedes bemutatta Hamilton és Bottas fekete F1-es szerelését

Több cikket és képeket is közölhettünk a Mercedes új fekete F1-es festéséről. A német gyártó többek között ezzel is szeretné hangsúlyozni, hogy részt vesz a rasszizmus és a megkülönböztetés elleni harcban.

Még több F1 hír: Ennél a két F1-es csapatnál forgat a Netflix az Osztrák Nagydíjon

Lewis Hamilton és Valtteri Bottas öltözéke is változott. Egy nagyon más designt kapott a két pilóta. Korábban már tudni lehetett, hogy a szerelés fekete lesz, és most a csütörtöki médianapon be is mutatták azt.

Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Mercedes Fotó készítője: Mercedes AMG

Ma Hamilton és Bottas is részt fog venni az évadnyitó Osztrák Nagydíj sajtóeseményén, mely délután veszi kezdetét, és egészen estig tart. A hu.motorsport.com stábja természetesen mindenről be fog számolni számotokra.

Ajánlott videó: