A Mercedes a korlátozások miatt meglehetősen későn utazik Magyarországra

Jövő héten rendezik meg a Forma-1-es Magyar Nagydíjat, ahol komoly büntetések várhatnak azokra, akik nem tartják a magyarországi korlátozásokat – erről bővebben itt lehet olvasni.

És mivel az EU-n kívüli és a brit állampolgárokra vonatkoznak még szigorúbb szabályok, így a Mercedes csapatfőnökét, Toto Wolffot megkérdezték arról a Stájer Nagydíj után, hogy hogyan fogja kezelni ezt a helyzetet.

Szigorú korlátozások vonatkoznak majd a csapatokra Magyarországon, viszont különböző korlátozások vonatkoznak a különböző nemzetiségekre. Hogyan fogjátok így kezelni a buborékot?

„Azt gondolom, hogy ezek a korlátozások onnantól kezdve lesznek érvényesek, hogy betesszük a lábunkat Magyarországra. Ezért szerintem csapatként meglehetősen későn fogunk átutazni oda.”

„Véleményem szerint senki sem akar hétfőtől csütörtökig egy hotelszobában maradni azelőtt, hogy valóban kimennénk a pályára, éppen ezért még kicsit Ausztriában maradunk, de tartjuk a buborékot.”

Egy szabály fog vonatkozni az egész csapatra, vagy különbözőek lesznek a szabályok a nemzetiségtől függően?

„Nem teszünk különbséget a különböző nemzetiségek között. Azt tudni kell, hogy a Forma-1 világában élen akarunk járni az egyenlőségért és a diszkrimináció ellen vívott harcban. Tehát az utolsó dolog, amit szeretnénk, hogy a csapat egyes tagjai kivételezettek legyenek.”

„Akinek korán a pályára kell mennie a munka miatt, annak korán ott kell lennie, míg aki megengedheti magának, hogy kicsit később menjen a pályára, annak is a buborékon belül kell maradnia, de kicsit később mehet a pályára.” – szögezte le Wolff.

Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG and Valtteri Bottas, Mercedes-AMG Petronas F1 in the garage

Fotó készítője: Steve Etherington / Motorsport Images