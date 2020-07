A McLaren festése is megváltozott: szivárványok is vannak rajta!

Az utóbbi napokban több új festést is láthattunk: a Williams a névadó szponzora, a ROKiT távozása után alakította át a színeit, míg a Mercedes a rasszizmus elleni harcra hivatkozva festette feketére a kocsiját, most pedig a McLaren volt soron.

A wokingi alakulat bemutatta a kissé módosított festését, amelynek a Halóján is szerepel egy szivárvány, illetve az oldalán is. A Halón ezen kívül szerepel az „End Racism” felirat is, míg a bukókeretnél a „We Race As One”, azaz egyként versenyzünk felirat található.

A McLarent a többi Forma-1-es autóval egyetemben hamarosan újra láthatjuk a pályán, erre már csak néhány napot kell várnunk: pénteken jön két szabadedzés, szombaton még egy szabadedzés és az időmérő, vasárnap pedig megrendezésre kerül a szezon első F1-es futama.

A McLaren versenyzői idén Lando Norris és Carlos Sainz lesznek, jövőre viszont a Ferrarihoz távozó spanyol helyett Daniel Ricciardo fog érkezni, a Renault-motorok helyett pedig a Mercedes erőforrásai fogják hajtani a McLarent 2021-től.

Slider Lista McLaren livery 1 / 4 Fotót készítette: McLaren F1 Team McLaren livery 2 / 4 Fotót készítette: McLaren F1 Team McLaren livery 3 / 4 Fotót készítette: McLaren F1 Team McLaren livery 4 / 4 Fotót készítette: McLaren F1 Team

Először láthattuk egy F1-es autó beindítását a Forma-1 új protokollja szerint: kötelezőek a szájmaszkok és amennyire lehetséges, a csapattagoknak tartaniuk kell egymástól a távolságot. A Mercedes pedig hónapok óta először indított be egy F1-es autót.