A Ferrari „őrült” öröme Leclerc szingapúri rajtelsőségére

Most a cél az, hogy Szingapúrban is megtegye ezt, ami ha sikerül neki, később igen komoly esélyese lehet a második helyre. A világbajnoki címhez pedig kisebb csoda kellene, még akkor is, ha ettől a ponttól kezdve minden futamon nyerni fog, amire szintén nem nagy az esély, de a Forma-1-ben láthattunk már érdekes dolgokat.

Charles Leclerc gyakorlatilag a megérkezése óta új kedvenccé vált a Ferrarinál, köszönhetően a karakterének és a pokolian gyors tempójának, miközben ez még mindig csak a második F1-es idénye, és egyúttal az első Maranellóban. A csapat nagyon-nagyon boldog volt, amikor kiderült, hogy a Belga és az Olasz Nagydíj után is a monacói fog indulni az első helyről.