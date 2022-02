A Ferrari megmutatott egy kis részletet a 2022-es autójából

Az olasz istálló egy olyan képet osztott most meg a Twitteren, melyen a 2022-es autójuk eleje látszik, immáron a Pirelli 18 colos kerekeivel és az új szabályok szerint megalkotott autó orrkúppal és első szárnnyal van felszerelve. A csapat csak annyit írt a képhez, hogy „készen állsz?“.

Bár a szurkolók nagy része már most készen állna az új Ferrari bemutatására, arra még várnunk kell egy kicsit, ugyanis Charles Leclerc és Carlos Sainz Jr. majd csak február 17-én leplezi le az új autót a barcelonai teszteket megelőzően.

A Scuderia nem titkolt célja, hogy a szabályváltoztatásokat kihasználva ismét a világbajnoki címért tudjanak küzdeni, amihez minden feltétel adott, hiszen két kiváló pilótával rendelkeznek, és a 2022-ben alkalmazott ground effectről is nekik van a mezőnyben talán a legnagyobb tudásuk.

Az F1-75 mindenesetre jó előjelekkel érkezik és noha mindenki a Ferrari pályán mutatott tempójára kíváncsi, de azért az igazi Ferrari-fanok már nagyon várják csapatuk autójának fényezését is, amely a hírek szerint sötétebb lehet, mint az elmúlt években. A most közzétett kép is részben erre utalhat.

