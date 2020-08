A Ferrari is magyarázatot vár az FIA-tól

Az idei év egyik slágertémáját a Racing Point RP20 szolgáltatja, pontosabban az, hogy mennyire hasonlít a Mercedes W10-re a konstrukció, amelyet a paddockban többen is „rózsaszín Mercedesnek” neveznek.

A Renault pedig már háromszor is hivatalos óvást nyújtott be a Racing Point ellen, hiszen meg akarják tudni, hogy szabályos-e az autójuk. A leginkább a fékhűtőt tartják kérdésesnek, amely idén már a listázott alkatrészek közé tartozik, ez pedig azt jelenti, hogy minden csapatnak saját magának kell kifejlesztenie az alkatrészt.

Most pedig a The Race szerint a Ferrari is magyarázatot vár a FIA-tól a Racing Point kapcsán, és a maranellói istálló is a Sportszabályzat 6-os függelékét emeli ki, amely a listázott alkatrészekre vonatkozik.

A meghallgatásra a két silverstone-i hétvége között, vagyis ezen a héten szerdán fog sor kerülni.

