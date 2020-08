A Ferrari 1955-ös és 2020-as F1-es kiállása: érezd a különbséget! - VIDEÓ

A Ferrari az egyetlen olyan csapat, mely a kezdetek óta jelen van a Forma-1-ben. Már 1950-ben ott volt a rajtrácson, így egy olyan márkáról beszélhetünk, mely hatalmas múlttal rendelkezik a királykategóriában.

Sok esztendővel ezelőtt a kerékcserék is mások voltak. Minden sokkal puritánabb volt, de a szerelők már akkor is magas szinten dolgoztak. Az F1 most egy ilyen videót osztott meg, összehasonlítva a Ferrari 1955-ös és 2020-as kerékcseréjét.

HA A VIDEÓ NEM JELENNE MEG, ITT A LINK!

Minden annyira más volt akkor, de egyúttal igen különleges is. Akkoriban elképzelhetetlen volt, hogy ilyen gyorsan cseréljenek kereket. Hiába, minden fejlődik, így a száguldó cirkusz is!

Ajánlott videó: