2021-ben az Aston Martin és a Mercedes válthatja egymást a mezőny élén

A Mercedes 1996 óta szállítja a Forma-1 hivatalos biztonsági autóját, eredetileg egy Mercedes-AMG C36-os, jelenleg pedig egy Mercedes-AMG GT R látja el a feladatot. Eddig a gyártó teljesen elkötelezett volt a sorozat mellett, a 2021-es új Concorde Egyezménnyel ezt a megállapodást is felülvizsgálhatják azonban.

Bár egyelőre nincs végső döntés, források szerint egyre valószínűbb, hogy a német gyártó hátrébb lép és nem ők lesznek az egyetlen biztonsági autóbeszállítók. Továbbra is nagy szerepük lesz – az orvosi autó például az övék marad – de az új megegyezés alapján a biztonsági autók feladatát közösen látják majd el az Aston Martinnal.

Egy ilyen változás segítene megosztani a feladattal járó költségek megosztását a két cég között, ami egyre csak nő a versenynaptár 23 futamosra növelésével. A két cég egyre közelebb kerül egymáshoz, többek között részvényekről és technológiai együttműködésről is kötöttek egyezségeket.

Nemrég jelentették be, hogy a Mercedes 20%-ra növeli tulajdonrészét az Aston Martinban, ezzel együtt pedig technológiájukhoz is hozzáférést biztosítanak, ebbe hajtásláncok és elektromos platformok is tartoznak.

A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff magánemberként is részesedést vásárolt az Aston Martinban és jó barátja a cég tulajdonosának, Lawrence Strollnak. A márka jövőre gyári csapatként tér vissza a Forma-1-be a Racing Point névadási jogait megszerezve. Stroll nem titkolva marketingplatformként tekint a Forma-1-re, amellyel az Aston Martin eladásait szeretné növelni.

A jelenlegi Mercedes biztonsági autó a leggyorsabb, amit a Forma-1 látott, 2018 eleje óta teljesít szolgálatot Bernd Maylanderrel a volán mögött. Az orvosi autó egy Mercedes-AMG C 63 S kombi, amelyet Alan van der Merwe vezet.

