10 éve történt: Hülkenberg újoncként varázsol, megszerzi a pole-t (videóval)

Napra pontosan 10 évvel ezelőtt rendezték a Brazil Nagydíj időmérő edzését, amelyen egy újonc pilóta bizonyult a leggyorsabbnak: Nico Hülkenberg. Az akkor még csak 23 éves versenyző a Williams csapatát erősítette ebben az évben, a csapattársa pedig Rubens Barrichello volt.

A Q3 a fent említett kvalifikáción még nedves körülmények között kezdődött, az aszfaltcsík viszont folyamatosan száradt, erre pedig Hülkenberg reagált a legjobban, aki végül több mint 1 másodperces előnnyel szerezte meg az első rajtkockát Sebastian Vettel és Mark Webber előtt.

A versenyen viszont már nem termett ilyen sok babér Hülkenberg számára, aki a topautónak nem nevezhető Williamsszel a nyolcadik helyen futott be Brazíliában. Annak ellenére, hogy a szezon során többször is megvillant, a grove-i istálló nem tartotta meg a németet, és a helyére Pastor Maldonadót hozták.

Hülkenberg pedig a 2011-es évet a Force India tesztpilótájaként teljesítette, majd 2012-ben tért vissza a mezőnybe, szintén a Force India csapatával.

A most már 33 éves német jövő évi helyzete pedig egyelőre kérdéses, ugyanis őt is gyakran szóba hozzák a Red Bull ülésével, viszont az sem kizárt, hogy Perez érkezik a Milton Keynes-i istállóhoz, illetve a lehetőségek közé tartozik Albon megtartása is. Hülkenberg (eddigi) egyetlen Forma-1-es pole-pozíciója alább tekinthető meg.

