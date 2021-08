Le Mans: továbbra is a Toyota vezet, nagy bukás is volt éjszaka (videóval)

Kobajasi Kamui éjszaka hibázott az Indianapolisnál, amivel sokat vesztett az előnyéből a 7-es Toyota, de továbbra is vezetnek a 8-as Toyota előtt, míg a 36-os Alpine 4 kör hátrányban a harmadik pozícióban áll – Vaxiviere hibájának is köszönhető a jelentős hátrányuk, ugyanis a kavicságyat is meglátogatta az Alpine pilótája, ezzel pedig körülbelül 2 kört vesztett.

Egy ideig Buemi rendkívül lassan haladt a 8-as Toyotával, vélhetően műszaki probléma miatt, és jelenleg 1 kör a hátránya a 7-es Toyota mögött, és pillanatnyilag rendesen megy az autó.

Az LMP2-ben az esős, éjszakai szakasz alatt két United Autosportos ütközött össze: a 32-es kocsi Manuel Maldonadóval nekiment a 23-assal köröző Paul di Restának, miután átugrott a sikánon, míg a teljesen női nevező, az 1-es Richard Mille azt követően esett ki, hogy a 26-os G-Drive nem lassított a sárga zászlós periódusban, Sophia Flörsch pedig ennek következtében megpördült és a falnak pördült – erről az alábbi beágyazásban tekinthető meg egy videó.

Jelenleg az LMP2-es kategóriát a 31-es Team WRT-kocsi vezeti a 41-es Team WRT előtt, amelynek volánja mögött Robert Kubica épp most teljesítette a kiállását, a 28-as Jota pedig a harmadik helyen áll.

GTE Próban az 51-es AF Corse vezet a 63-as Corvette előtt, míg az 52-es AF Corse defektet kapott Sam Birddel a volán mögött, GTE Am-ben pedig a 83-as AF Corse áll az élen a 33-as TF Sport Aston Martinja előtt.

Vinales azonnali hatállyal távozik a Yamahától…