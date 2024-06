Elrajtolt a Le Mans-i 24 órás, ez történt az első két órában

16 órakor vette kezdetét a futam, méghozzá a 6-os számú Porsche vezetésével. Őket a 3-as Cadillac és a két gyári Ferrari követte. A zöld zászló lendülése után a teljes mezőny jól viselkedett, senki sem próbált meg hősködni az első kanyarokban, így nem is történtek ütközések vagy koccanások.

A legjobban talán az 50-es Ferrari rajtolt, hiszen Nicklas Nielsen a negyedikről a másodikra ugrott fel, majd hamar támadásba lendült az első helyért is, és az Indianapolis-kanyar előtt véghez is vitte a manővert. Az 51-es Ferrariban Antonio Giovinazzi is hasonlóan jól indított, és látszott, hogy a futam elején a vörös autók tudják a leggyorsabb köröket futni.

Néhány kör után már a két 499P állt az élen, de mögöttük a Porsche és a Cadillac sem volt messze, miközben jól tartotta még magát a 8-as Toyota és az Alpine is. Az első Hypercar, amely igazi gondba került, Marco Wittmann 15-ös BMW-je volt, miután a német pilóta a pálya elején megforgott, miközben a hetedik helyen haladt.

Később aztán bajba került a 99-es Proton Porsche is Neel Janival a volánnál. Őket 45 perc után be kellett tolni a garázsba egy rövid szervizelésre. A kategória utolsó helyéről rajtoló 7-es Toyota eközben eleinte nem tudott túl sok pozíciót nyerni, és látható volt, hogy a bemelegítő edzésen balesetező Nyck de Vries óvatosan közelítette meg a kezdést.

Néhány kerékcsere és tankolás után már látható volt, hogy némileg eltérő taktikát követnek az élcsapatok, miközben nagyjából másfél órával a rajtot követően megérkezett az eső is Le Mans-ba. Néhány istálló ezért felrakta az esős abroncsokat, de az 50-es és a 83-as Ferrari például kint maradt, akárcsak néhány Porsche és a két Lamborghini.

Ami a másik két kategóriát illeti, ott is történtek változások az élmezőnyben, de a verseny ezen szakaszán természeten még folyamatosak a pozíciócserék, így egyértelmű trendeket még nehéz lenne kiolvasni az eredményekből.

Az időjárás a cikk megírásának pillanatában eléggé vegyes a Circuit de la Sarthe felett, az első helyért pedig a 83-as és az 50-es Ferrari vív kemény csatát. Egyikőjük sem állt ki esős abroncsokért, így az előnyük elég nagy azokkal szemben, akik cseréltek. A harmadik helyen a 12-es Porsche jön.

A folytatásban várható még további csapadék, így érdekes lesz látni, ki hogy taktikázik. Az viszont már most egyértelmű, hogy a győzelemért folyó küzdelem szoros lesz, és egyelőre nincs is igazi favorit. Négy-öt gyártó autói simán harcban lehetnek a végső győzelemért.