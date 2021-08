A Toyota zsinórban negyedszer nyert Le Mans-ban, dráma az LMP2-ben!

A korábbi években folyamatosan a 8-as Toyotának jött ki jobban a lépés a 24 órás versenyen, most azonban végül úgy alakultak az események, hogy a 7-es autót vezető trió, Kamui Kobajasi, Jose Maria Lopez és Mike Conway jött át elsőként a célvonalon.

Kazuki Nakadzsimának, Sebastien Bueminek és Brendon Hartley-nak ezúttal be kellett tehát érnie a második hellyel, de így a Toyota összes versenyzője legalább egyszeres Le Mans-győztesnek mondhatja már magát, hiszen oly sok probléma és balszerencse után most végül összejött a siker Kobajasiéknak is.

A Hypercar kategória harmadik helyére az Alpine A480-Gibson tudott bejönni Nicolas Lapierre-rel a volánnál, mellette André Negrao és Matthieu Vaxiviere tette még teljessé a csapatot. Végül pedig mind az öt hiperautó be tudta fejezni a megmérettetést, hiszen a két Glickenhaus zárt a negyedik és ötödik pozícióban.

Le Mans egyik nagy mondása az, hogy hiába 24 órás a futam, addig nincsen vége, amíg be nem lengetik a kockás zászlót. Erre pedig idén is láthattunk példát. Az LMP2-ben ugyanis a belga WRT-csapat idén két autót is indított, az egyikben ráadásul a korábbi F1-es pilóta, Robert Kubica is vitézkedett.

A hajnal beálltával úgy tűnt, kettős győzelmet fog aratni az istálló, hiszen magabiztosan vezették a kategóriát. Akkor még a 31-es kocsi állt az élen 45 másodperccel, de két órával a vége előtt a 41-es átvette a vezetést, miután gondok adódtak a bokszban a másik kocsival.

Eljött azonban az utolsó kör, és Yifei Ye, aki Robert Kubicával és Louis Deletraz-val osztozott az autón, drámai módon megállt a pálya szélén, és már nem is tudott újraindulni. Nem tudjuk pontosan, hogy mi volt a gond, de az is lehet, hogy egyszerűen csak kifogytak az üzemanyagból.

Ez pedig azt jelentette, hogy a kategóriagyőzelem Robin Frijns, Charles Milesi és Ferdinand Habsburg ölébe hullott a másik WRT-ben, de így is elképesztően szoros volt a befutó, hiszen a Jota 28-as autója Stoffel Vandoorne-nal, Tom Blomqvisttel és Sean Gelaellel ott loholt a nyakukban egészen a célig, ahol kevesebb, mint egy másodperc választotta el őket egymástól.

Kubicáék hatalmas balszerencséje végül azt eredményezte, hogy a harmadik helyre a 65-ös Panis Racing Orecája ért be Will Stevensszel, Julien Canallal és James Allennel. Mivel a 41-es gép nem tudott átjönni a célvonalon, ezért őket kiesettként fogják majd rangsorolni. Le Mans tehát ismét bizonyította, hogy tényleg nincs vége, amíg nincs vége.

A GTE Pro-ban ugyan a Porsche szerezte meg a pole-t, de a futam inkább az AF Corse Ferrarikról és a Corvette-ről szólt, akik remek stratégiával versenyben tudtak maradni, miközben a körülmények is kicsit az ő kezükre játszottak.

Egy ideig úgy tűnt, hogy itt is kettős sikert arat majd az 51-es és 52-es Ferrari, de aztán az utóbbi felfüggesztésgondokba szaladt, majd pedig egy defekt is hátráltatta őket. Ez azt jelentette, hogy két résztvevőssé vált a győzelemért folytatott csata.

A melegebb délutáni időjárás közepette aztán Alessandro Pier Guidi, James Calado és Come Ledogar 488-as Ferrarija jobb tempót tudott diktálni, így 2019 után ismét övéké lett a GTE Pro kategórigyőzelme. Nicky Catsburg, Antonio Garcia, valamint Jordan Taylor behozta másodiknak a Corvette C8.R-t, míg a Porschénak csak sikerült egy harmadik helyet mentenie.

A 92-es rajtszámú 911 RSR-19-ben Kevin Estre, Neel Jani és Michael Christensen lett tehát a harmadik, őket pedig a 91-es másik gyári Porsche-alakulat követte. A GTE Am-ban 83-as Ferrari bizonyult legyőzhetetlennek.

Miután átvették a vezetést a rivális Aston Martin csapatának hibája után, a Nicklas Nielsennel, Alessio Roverával és Francois Perrodóval felálló alakulat már nem hagyott kérdéseket, és folyamatosan maguk mögött tartottak mindenkit.

A kategória második pozícióját a TF Sport Astonja hozta el Felipe Fraga, Ben Keating és Dylan Pereira révén. A dobogó legalsó fokára pedig a 80-as számú Iron Lynx Ferrari állhatott fel Matteo Cressonival, Rino Mastronardival, és a Ferrari Akadémia versenyzőjével, Callum Ilott-tal.

Ezzel tehát lezárult a 89. Le Mans-i 24 órás autóverseny, amely idén is rengeteg izgalmat hozott, és a Toyota tovább írta saját fejezetét a legendás futam történelemkönyvében az egymást követő negyedik sikerével. Csak remélni tudjuk, hogy a következő években érkező gyártók révén újra igazi kiélezett küzdelem lesz majd az összetettben is.

Így fest az idei 24 órás teljes végeredménye:

Így alakult a hungaroringi WTCR-forduló második futama