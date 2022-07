IndyCar: Scott Dixon beállította Mario Andretti győzelmi-rekordját

Dixon a kvalifikáción a második rajtkockát szerezte meg és a futam egészét az élmezőnyben haladva töltötte, annak ellenére, hogy a csapatok a verseny elején igyekeztek különböző stratégiával előnybe hozni versenyzőiket.

A hatszoros IndyCar-bajnok 18 körrel a leintés előtt is az élen haladt, amikor Jimmie Johnson és Kyle Kirkwood ütköztek és a versenyirányítás új rajtot rendelt el. A veterán pilóta gyorsan két másodperces előnyt autózott ki Colton Hertával szemben és ezt már nem is engedte ki a kezéből, így összességében negyedik futamgyőzelmét zsebelte be Torontóban.

A 42. születésnapját pénteken ünneplő új-zélandi ezt megelőzően 2021 májusában tudott versenyt nyerni az IndyCarban, ugyanakkor sikerével továbbra is életben tartotta lenyűgöző szériáját: rekordot jelentő 17. egymást követő évében is sikerült legalább egy futamgyőzelmet szereznie.

Az örökranglistán az immáron 52 első helyezéssel, és Mario Andrettivel holtversenyben álló Dixont csak A.J. Foyt előzi meg, igaz, a 67 sikert számláló csúcsot aligha fogja megdönteni.

A Chip Ganassi Racing számára is sokat jelenthet a győzelem, hiszen az elmúlt héten Alex Palou szerződése miatt kerültek rivaldafénybe. Az alakulat bejelentette, hogy a spanyol pilóta a következő szezonban is a kötelékükben versenyez, azonban ezt ő maga cáfolta, majd a McLaren bejelentette, hogy csatlakozik hozzájuk.

Palou egyébként balesetet szenvedett a torontói kvalifikáción, ennek ellenére sikerült felzárkóznia a futamon a hatodik helyre. A második az a Colton Herta lett, aki a múlt héten kétnapos tesztlehetőséget kapott a McLarentől, hogy kipróbálja Portugáliában a wokingi alakulat tavalyi autóját.

A harmadik helyen Felix Rosenqvist, a negyediken Graham Rahal, míg az ötödik pozícióban az összetett pontversenyben vezető Marcus Ericsson futott be.

