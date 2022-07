IndyCar: McLaughlin győzött Mid-Ohión, Grosjean kiakadt a csapattársára

A pole-ból a mclarenes Pato O’Ward indulhatott neki a versenynek, mellőle McLaughlin, mögüle pedig Colton Herta, valamint a másik McLarenben Felix Rosenqvist várhatta a legelőkelőbb helyről a rajtot.

Az első körben mindenki nagyobb gond nélkül jött el, a mezőnyben pedig számos pozíciócsere történt. Rosenqvist például rögtön feljött harmadiknak, és úgy tűnt jó versenye lehet. Kicsit hátrébb aztán Power jó versenyről szőtt álmai látszólag hamar szertefoszlottak, miután a 9-es kanyarban félig megforgott, és visszaesett a mezőny végére.

Hiába azonban az ígéretes kezdés a McLaren svédjétől, napja hamar véget ért, ugyanis technikai hiba miatt félre kellett húzódnia. Mint később kiderült, nem ez volt az egyetlen bosszúságra okot adó esemény aznap az istálló háza táján.

A versenyt egyébként számos hasonló technikai meghibásodás árnyékolta be, és főként a Chevrolet-motort használó csapatoknak gyűlt meg a bajuk az elemekkel, miután sorra mondták fel a szolgálatot a gyártó erőforrásai.

Az ezekből következő sárga zászlós periódusok pedig többféle taktikának is lehetőséget biztosítottak, így az IndyCartól megszokott módon nehéz volt megmondani, hogy kinek jöhet ki legjobban a lépés a kockás zászlóhoz érve.

Az élen O’Ward sokáig tartotta magát, de nem tudott jelentősen elhúzni a konkurenciától, miközben egy ponton Scott Dixon jött fel harmadiknak. Power eközben a mezőny végéről eszeveszett felzárkózásba kezdett, és hamar maga mögött hagyta legtöbb riválisát.

A 29. körben azonban a legtöbb éllovas stratégiáját egy sárga zászló nehezítette, így a többieknél egy körrel később kiálló McLaughlin, valamint a négy körrel korábban szervizelő Palou is átugrotta O’Wardékat, és a páros ennek köszönhetően feljött az első két helyre.

A verseny felét követően aztán O’Wardnak is jött a fekete leves, hiszen tempót veszített motorgondok miatt, és mint később kiderült, a benzinellátással akadtak nehézségei, így az autó egyszerűen nem volt képes kellő teljesítményre. A mexikói ennek megfelelően pozíciókat kezdett veszíteni, majd a leintés előtt nem sokkal végleg feladta a viadalt.

Ekkor Power már a nyolcadik helyen haladt, és a választott taktikája is ideálisnak bizonyult arra, hogy még előrébb tudjon kapaszkodni. A Penske-t erősítő rutinos versenyző számára ráadásul éppen jókor jött egy újabb sárga zászló, így a kerékcserék után már a közvetlen élmezőnyben találta magát.

Az újraindításnál aztán Alexander Rossi és Romain Grosjean akadtak össze, ráadásul elég látványos módon. Az Andretti Autosport versenyzői már pillanatokkal korábban is keményen küzdöttek egymással, és nem akartak egyetlen centit sem hagyni a másiknak.

Rossi volt előrébb, Grosjean előzni akart, de az amerikai kissé leszorította csapattársát, akiben már elkezdett felmenni a pumpa. A következő körben aztán hasonló jelenet játszódott le, de ezúttal egyikőjük sem tudta bevenni a kanyart, és Rossi lényegében teljesen a bukótérbe terelte Grosjeant, aki a rádióban ordibált csapatával, hogy mégis mit képzel Rossi.

Később aztán eltérő incidensekért, de mindketten áthajtásos büntetést kaptak, szóval egyikőjük sem távozhatott boldogan a helyszínről. Az élen ezek után megmerevedtek az erőviszonyok. Palou nem tudott mit kezdeni McLaughlinnal, míg Power azért csak feljött harmadiknak.

A kockás zászlónál is ez lett végül a sorrend, így a második szezonját futó McLaughlin idei második sikerét aratta, és akárcsak az idénynyitón, úgy most is Palou végzett szorosan mögötte. A nap embere azonban kétségkívül Power volt, aki hibája után a 27. helyen is haladt, de onnan lett harmadik.

A bajnokságot továbbra Marcus Ericsson vezeti, de összességében némileg közelebb kerültek egymáshoz a versenyzők a tabellán.

