IndyCar: McLaughlin először nyert oválon, míg Palou komoly hibát vétett

Az IndyCar szezonja az oválpályák felé fordult, mivel az utolsó nyolc versenyből hatot ilyen jellegű aszfaltcsíkon tartanak, és ebből a hajnalban rendezett 250 körös viadal volt az első. A pole-ból Colton Herta indulhatott, mellőle pedig a Team Penske új-zélandi sztárja, McLaughlin, akinek korábban még nem sikerült diadalmaskodnia oválon.

A verseny rajtjánál Herta megtartotta a vezetést, de pillanatokon belül érkezett is az első sárga zászló, miután David Malukas megcsúszott, és magával vitte a Juncos Hollinger Racing kettősét, Agustin Canapinót és Romain Grosjeant. Az ő versenyüknek ezzel lényegében egyetlen kanyar után vége is lett, a futam pedig a 20. körben folytatódhatott.

McLaughlin a külső íven keményen támadta Hertát, de nem tudott mellette elmenni. Ezek után a mezőny nagyjából fel tudta venni a ritmust, és a 80. körig egészen nyugodtan zajlottak az események. Akkor azonban Graham Rahal autójának jobb első kereke lelazult, így jött a sárga zászló, ami mindenkit arra sarkallt, hogy kiálljon a bokszba.

Ez fontos momentumnak bizonyult a futam későbbi alakulását tekintve, ugyanis McLaughlin bokszcsapata jobban dolgozott, mint Hertáé, ezért a Penske pilótája jött ki elsőként a pitből. Palou eközben viszont ismét bajba került, így a harmadik helyről egészen a 19. pozícióig csúszott vissza.

A nyertesek között volt még Josef Newgarden is, aki az elrontott időmérője után csak a 22. helyről indulhatott, de a kerékcserék révén már a top tízben volt, amikor jött az újraindítás. Féltávnál továbbra is McLaughlin vezetett, majd jött Herta, Scott Dixon, Pato O’Ward és Alexander Rossi.

A folytatásban az élen álló McLaughlin lassacskán növelte előnyét, amely már közel két másodperc is volt. Herta aztán a 175. körben jött ki a bokszba a második helyről, de ezzel sokat bukott, mivel pillanatokkal később Palou az 1-es kanyarban a falnak csapódott. A rendkívül kiegyensúlyozott spanyoltól nem igazán szokhattuk meg a hibákat, most azonban magára vállalta a felelősséget, a versenyének pedig ezzel vége is volt.

Az újabb megszakítást kihasználva a mezőny ismét kiállt a bokszba, McLaughlin megtartotta a vezetést O’Ward és Dixon előtt, miközben a negyedik helyre Newgarden jött fel, köszönhetően csapata gyors munkájának.

A verseny utolsó szakaszában még többször is előkerült a sárga jelzés kisebb-nagyobb incidensek és problémák miatt, de az élmezőnyben zavartalanul folytatódott a küzdelem. A show-t többnyire az oválokon mindig nagyszerűen teljesítő Santino Ferrucci szolgáltatta, aki korábban körhátrányban is volt, de bátor manőverei révén sikerült felkapaszkodnia a hatodik helyre.

Emellett Newgarden is nyert még egy pozíciót Dixon megelőzésével, így az amerikai feljött harmadiknak, míg előtte már nem történt változás, vagyis McLaughlin győzelmével zárult az első iowai viadal. Az új-zélandinak ez volt karrierje ötödik sikere, és most először tudott oválpályán is diadalmaskodni.

A bajnokság szempontjából Palou kiesése viszont komoly jelenetőséggel bírt, hiszen O’Ward 37 pontra közelítette meg a Chip Ganassi pilótáját, és mögötte is rendkívül szoros az állás, tehát egyáltalán nem lehet még lefutottnak nevezni az idei szezont, sőt. Ma már jön is a következő futam, hiszen duplafordulót rendeznek Iowában, így érdemes lesz azt is követni.

A teljes végeredmény: