IndyCar: Veekay és az Ed Carpenter Racing örülhetett a barberi időmérő után

Az IndyCarban sokszor az a jó, hogy szinte tényleg lehetetlen megjósolni, ki jöhet ki győztesen egy-egy hétvégéből, mivel három-négy csapat pilótái is általában esélyesek a legjobb helyezésekre.

A mostani időmérőn is főként a Team Penske, az Andretti Autosport, a Chip Ganassi, valamint az Arrow McLaren SP küzdött egymással. A legjobb 12-be is elsősorban az ő autóik kerültek be, de az utolsó másodpercekben Marcus Ericsson kicsúszása miatt jött a piros zászló, így többen már nem tudták befejezni utolsó gyorskörüket.

Ennek köszönhetően kiesett az addig remekül vezető Romain Grosjean és Colton Herta is, valamint a bajnokságban élen álló Josef Newgarden. Az úgynevezett Fast Sixbe, vagyis a legjobb hatba ennek köszönhetően Alexander Rossi, Alex Palou, Pato O’Ward, Felix Rosenqvist, Scott McLaughlin és Rinus Veekay jutott be.

Itt a versenyzőknek hat percük volt arra, hogy megfussák a lehető legjobb köridőt a remek vonalvezetéssel rendelkező, hullámvasútszerű épített aszfaltcsíkon. A próbálkozások jöttek is sorban, és a legvégén Veekay volt az, akinek a legjobban sikerült összeraknia a körét, így megszerezte karrierje második pole-ját. Érdekes módon ő éppen nem a fentebb felsorolt csapatok egyikénél vezet.

Mellé O’Ward ért be másodiknak a McLarennel, míg a harmadik a tavalyi bajnok, Palou lett. A negyedik rajtkocka McLaughliné, míg ötödiknek a második edzésen az autóját még összetörő Rossi ért be, a harmadik sort pedig a másik mclarenes, Rosenqvist zárta.

Innen indulnak majd neki tehát a versenyzők a vasárnap magyar idő szerint este hétkor kezdődő futamnak, ahol az előrejelzések szerint akár még esőre is lehet számítani, ami mindenképpen még jobban megkavarná a kártyákat.

