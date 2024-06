IndyCar: Dixon győzött a detroiti káoszfutamon, több bajnokesélyes is betlizett

A pole pozícióból Colton Herta vághatott neki a versenynek, mellőle pedig a bajnoki éllovas, Alex Palou, aki a 2023-ban győzni tudott Detroitban, a Chevrolet központja körül kialakított, mindössze kilenc kanyarból álló, de rendkívül trükkös aszfaltcsíkon.

A tavalyi viadalból kiindulva azt is sejteni lehetett, hogy bőven lesz akció ezen a futamon, de arra, ami történt, talán mégsem voltunk felkészülve. A káosz már rögtön a rajt után megkezdődött, hiszen Christian Lundgaard agresszív manővert próbált meg a 3-as kanyar féktávján, bement belülre, miközben a külső íven még ketten voltak mellette.

Ebből nem meglepő módon koccanás lett, Will Power megforgott és eltorlaszolta a pálya felét, a mögötte érkezők közül pedig sokan nem tudták őt elkerülni, így forgalmi dugó alakult ki, amelybe belekeveredett többek között Santino Ferrucci, Pato O’Ward és Alexander Rossi is.

A futamot mindenki folytatni tudta, a negyedik körös újraindítás után pedig Palou támadni kezdte Hertát a vezetésért, hogy aztán pár körrel később hirtelen visszaessen a tempója. A spanyolt pillanatok alatt öten is megelőzték, így végül a 12. körben kénytelen volt kiállni kerékcserére.

A 16. körben aztán ismét lendült a sárga, miután Ferrucci, akire a hétvége során már több ellenfele is kiakadt, hátulról megforgatta Helio Castronevest. Az incidensben Kyffin Simpson is érintett volt. Palou, kihasználva az újabb megszakítást, ismételten kijött a pitbe, hogy használt keményekre váltson.

Az igazi őrültség azonban csak ezt követően indult be, mivel lassacskán egyre vizesebb lett a pálya a megérkező esőnek köszönhetően. Először a második helyen haladó Scott McLaughlin járt pórul, mivel az 1-es kanyarnál elmérte a féktávot és a gumifalba csúszott. Bár végül ő is folytatni tudta, de csak kétkörös hátrányban.

A következő körökben aztán az erősödő eső miatt a mezőny legnagyobb része kiállt esőgumikért, néhányan viszont kint maradtak, mert a radarok szerint csupán rövid ideig tartó csapadékra lehetett számítani. Köztük volt Kyle Kirkwood, Lundgaard és Scott Dixon is.

Végül pedig az ő döntésük bizonyult helyesnek, hiszen az esős körök legnagyobb részét biztonsági autó mögött tette meg a mezőny a különböző incidensek miatt, és miután látható volt, hogy már nem jön utánpótlás, azok, akik néhány körrel korábban esőgumira váltottak, kénytelenek voltak visszatérni a pitbe slickekért.

A 46. körös újraindításnál a futamot sokáig vezető Herta, aki szintén rosszul döntött a gumik terén, megelégelte, hogy beszorult a mezőnybe, ezért egy nagyon ambiciózus előzést próbált meg az 5-ös kanyar belső ívén, de csúnyán elmérte a féktávot a még kissé nedves pályán, és egyenesen a bukótérbe csúszott.

Ezzel pedig az ő futamának lényegében vége is volt, hiszen csak körhátrányban tudott visszaállni a mezőnybe. A verseny középső szakasza rendkívül vontatottá vált, hiszen sárga sárgát követett, mivel a mezőny egyszerűen képtelen volt tisztán versenyezni. Sok versenyző túl agresszív és vakmerő volt, ennek pedig legtöbbször összeérés és baleset lett a vége.

A verseny egy pontján a mezőny már kétszer annyi időt töltött a biztonsági autó mögött, mint zöld zászló alatt, ami valóban azt mutatta, hogy a káosz vette át az uralmat Detroitban. Amikor azonban végre elült a füst, és kaptunk némi igazi versenyzést is, akkor már Dixon állt az élen, köszönhetően annak, hogy a Chip Ganassi veteránja kimaradt a balhékból, és a taktika terén is okosan gondolkoztak csapatával.

A 70. körös újraindításnál tehát ő vezetett, majd jött csapattársa, Marcus Armstrong és a hosszú idő után a mezőnybe visszatérő Tristan Vautier. Dixon feladata ettől függetlenül nem volt egyszerű, hiszen ahogy az utóbbi években oly sokszor, most is nagy szükség volt az elképesztő benzinspórolós képességeire ahhoz, hogy egyáltalán célba tudjon érni.

A verseny hajrájára fordulva Dixon próbálta őrizni a nagyjából három másodperces előnyét, mögötte viszont Armstrong nyomás alá került Kirkwood, majd később Marcus Ericsson által. Az eddig borzalmas idényt futó svéd versenyző most végre jól ment, így megelőzte csapattársát, és néhány körrel később a második helyen haladó Armstrongot is.

Dixont viszont már nem tudta elkapni, így a 43 éves új-zélandi idei második győzelmét aratta, és mivel Palou végül csak a mezőny sűrűjében ért célba, így a bajnoki vezetést is átvette. A Team Penske pilótáinak eközben borzalmas hétvégéjük volt, Power legalább négy büntetést szedett össze a futam során, az Indy 500-at nyerő Newgardennél pedig látszólag tényleg beütött a „másnaposság”, mert ő is sok hibát vétett, és végül be sem fejezte a versenyt.

A bajnokság képe tehát elég rendesen átalakult a detroiti fordulót követően, a mezőny számára azonban nincs megállás, hiszen most hétvégén máris Road Americán folytatódik a száguldás.

Íme a futam teljes végeredménye: