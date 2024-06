IndyCar: a Penske mindent vitt Road Americán, Power két év után nyert futamot

A pole pozíciót az újonc Linus Lundqvist szerezte meg az esővel is tarkított szombati időmérőn, de nem sokáig élvezhette ennek gyümölcseit, ugyanis a rajtot követően azonnal jött az első komoly dráma. Lundqvistot csapattársa, Marcus Armstrong forgatta meg az 1-es kanyarból kifelé, majd ő maga is megpördült, hatalmas káoszt okozva a mögöttük jövő mezőnynek.

Egy-két hellyel hátrébb az egész hétvégén ígéretes tempót mutató Colton Herta is megpördült Josef Newgardennek köszönhetően, míg a mezőny sűrűjében mindenki próbálta elkerülni az ütközést, de sokan a bukótérbe kényszerültek. Armstrong áthajtásos büntetést kapott, míg a vezetést Kyle Kirkwood örökölte meg, miután ő kimaradt a bajból.

A negyedik körben újraindult a futam, és a célegyenesben Scott McLaughlinnak sikerült szélárnyékból elmennie Kirkwood mellett, de ez a zöld zászló sem tartott sokáig, mivel a következő körben törmelékek miatt ismét beküldték a biztonsági autót.

A verseny első körei pedig az incidensekről szóltak, mivel a következő újraindítás után megint történt egy baleset, amikor két újonc, Christian Rasmussen és Kyffin Simpson találkozott egymással. Előbbi versenyző hátulról belement Simpsonba, aki így viszonylag nagy tempóval kicsúszott és a gumifalnak csapódott a pálya utolsó kanyarjában.

A tizedik körben aztán ténylegesen is útjára indulhatott a verseny, McLaughlin elkezdett némi előnyt kiépíteni magának Kirkwooddal és Newgardennel szemben, majd az első kerékcserék után némileg átalakult az élmezőny sorrendje.

McLaughlin ugyan megtartotta a vezetést, de mögötte Kirkwood jelentősen visszaesett, így Newgarden lett a második, Power pedig feljött harmadiknak. Őket a bajnokság első két helyén álló Chip Ganassi-s duó, Scott Dixon és Alex Palou követte. A bajnoki címvédő pár körrel később átvette Dixontól a negyedik pozíciót.

Az előző futamot zseniálisan behúzó Dixonnak ezúttal viszont szörnyű napja volt, mivel a második etapra felrakott lágy keverék totális csődöt mondott az autóján, mivel néhány kör után hólyagosodni kezdett, és így az új-zélandi sorra bukta a pozíciókat. Nagyjából fél kör leforgása alatt a legjobb tízből is kikerült, így kénytelen volt egy nem tervezett kerékcserét végrehajtani.

Ezzel azonban lényegében vége is volt a futamának, mivel a kezdeti káosz után már nem érkezett több sárga zászló, így a mezőny komolyabban szétszakadt. McLaughlin a 31. körben állt ki másodjára, és ő is megkapta a futam során legalább egyszer kötelezően használandó lágyakat. Newgarden és Power eközben egy körrel tovább tudtak menni.

Előbbi versenyző keményeket, utóbbi szintén lágyakat kapott. Amikor mindhárman teljesítették a kiállást, McLaughlin a már bemelegedett gumikon el tudott menni csapattársai mellett és visszaállt az élre. Mindez azonban csak pár körig tartott, mivel a keményebb abroncsok egyszerűen jobban működtek ezen a versenyen, így Newgarden a 36. kör elején utolérte és megelőzte McLaughlint.

Ezen a versenyen azonban nemcsak a keményebb keverék, hanem a mögévágás is nagyszerű választásnak bizonyult, ugyanis a Penske versenyzői között végül ez döntötte el az első hármas sorrendjét. McLaughlin a 43., Newgarden a 44., míg Power a 45. körben jött ki utoljára kereket cserélni, és végül ez bizonyult a legjobb stratégiának.

Power a harmadik helyről az elsőre jött fel, mögötte szorosan az Indy 500-at megnyerő Newgarden érkezett, míg McLaughlin két helyet bukott a korábbi kiállásával. Ezek után pedig már nem is változott a sorrend, így Power a 2022-es detroiti forduló óta most először tudott futamot nyerni, és a vezetést is átvette a bajnokságban Palou és a harmadik helyre visszaeső Dixon előtt.

A Team Penske tehát kisajátította a dobogót ezen a versenyen, mögöttük Palou és Kirkwood végzett. Herta végül hatalmas felzárkózást bemutatva hatodik lett, őt pedig Romain Grosjean követte, aki idei legjobb eredményét érte el a hetedik hellyel.

