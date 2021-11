IndyCar: A McLaren hetven százalékos felügyeleti jogot szerzett

A McLaren augusztusban jelentette be, hogy IndyCar csapatát teljes mértékben a McLaren Racing zászlaja alá kívánja vonni. Pato O'Ward révén a csapat idén a harmadik helyen végzett a pilóták között, a mexikói két futamgyőzelmet aratott.

A megállapodás értelmében a McLaren 70 százalékos felügyeleti jogot szerez a csapatban, Zak Brown pedig Sam Schmidt és Ric Peterson mellett egy új, ötfős igazgatótanács elnöke lesz. Az Arrow McLaren SP elnöke, Taylor Kiel a csapat általános működéséért és teljesítményéért lesz felelős.

Amikor Brown az év elején bejelentette a McLaren szándékát a csapat többségi részvénycsomagjának megszerzésére, a lépést 2az IndyCar iránti hosszú távú elkötelezettségünk erős jelének nevezte, amely egyszerre versenysorozat és marketingplatform a McLaren Racing számára.“

A McLaren Racing most már három fronton is képviselteti magát, a Forma–1 és az IndyCar mellett az Extreme E-ben is. Mivel Brown korábban a Formula E és a World Endurance Championship iránt is kifejezte érdeklődését, nem kizárt, hogy a csapat még bővíteni szeretné portfólióját.

