Dixon diadalmaskodott a nashville-i káoszban

Jókora csúszással kezdődött el az IndyCar nashville-i futama, ugyanis egy vihar miatt egy óra negyvenöt percet kellett várnia a mezőnynek, hogy a villámlás elkerülje a helyszínt és biztonságos körülmények között rajtolhassanak el a versenyzők.

A rajtot követően is meg kellett küzdenie a pilótáknak a nehéz időjárási körülményekkel, hiszen az eső továbbra is ott körözött a pálya felett. A futamot többször is meg kellett szakítani balesetek miatt, hiszen nem volt egyszerű az autókat a csúszós aszfalton tartani.

A pole pozícióból rajtoló Scott McLaughlinnak sikerült megtartania első helyét az indítás után, az új-zélandi versenyzőt Romain Grosjean üldözte, de a pilóták sorrendje folyamatosan változott, hiszen sorra estek ki a pilóták.

Grosjean versenyének Josef Newgarden, Colton Hertáénak Dalton Kellett vetett véget, Graham Rahal pedig Pato O'Wardot golyózta ki. Ebben a balesetben egyébként megsérült a későbbi futamgyőztes Dixon autója is, ám ez nem akadályozta meg a pilótát.

A nashville-i futamot egyébként tavaly is olyan pilóta nyerte meg, aki hátulról startolt, Marcus Ericsson akkor a tizennyolcadik pozícióból rajtolva tudott diadalmaskodni és hasonló bravúrt hajtott végre most Dixon is.

Az új-zélandi a hajrában megelőzte honfitársát, McLaughlint és pályafutása ötvenharmadik futamgyőzelmét szerezte meg a szériában, amivel minden idők második legeredményesebb IndyCar-versenyzőjévé lépett elő.

A világbajnoki pontversenyt Will Power vezeti 450 egységgel, Dixon viszont csupán hat ponttal van lemaradva tőle. Az idényból három futam van még hátra, augusztus 20-án Gatewaybe látogat a mezőny, szeptember 4-én rendezik a Portlandi Nagydíjat, majd szeptember 11-én Monterreyben zárul a szezon.

