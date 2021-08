Albon sokatmondóan nyilatkozott a jövőjéről

A hétvégén Alexander Albon is ott van Indianapolisban, hogy a helyszínről szemlélje meg egy IndyCar-hétvége lefolyását. A brit-thai pilóta jövő évi sorsa egyelőre kérdéses, idén a DTM-ben indul, valamint a Red Bullnál az F1-es tartalékversenyzői szerepkört tölti be.

Jelenleg úgy tűnik, hogy nem valószínű a Forma-1-be való visszatérés a 25 éves pilóta számára, akinek a helyére 2021-re Sergio Perez érkezett a Red Bullhoz, éppen ezért a kétszeres F1-es dobogós felméri, milyen lehetőségei lehetnének még jövőre.

Albont mostanában szóba hozták a Nissan Formula E-csapatával, a hírek szerint ő is szerepel a Williams rendkívül hosszú listáján, illetve az IndyCarba való szerződésére is lehet esély. A látogatásának okairól Albon az IndyCar hivatalos honlapjának nyilatkozott.

„Szerettem volna megnézni, hogy milyen a sorozat. A legfőbb célom a Forma-1, de ebben a sportban sosincs 100 százalékos bizonyosság, ezért szükség van B és C-tervre is, hogy kiderítsd, milyen lehetőségek vannak még ezen kívül.”

„Mindig is érdekelt az IndyCar. Most pedig azt lehet látni, hogy a nézettség és minden más is emelkedő tendenciát mutat. Ha megfelelő lehetőségem van, vagy inkább mondjuk úgy, hogy ha nincs megfelelő F1-es lehetőség egy jó csapatnál, valamint ezekben a napokban úgy ítélem meg, hogy élvezném ezt a sorozatot, akkor egyértelmű, hogy megnőnek a dolog esélyei.”

Mostanában többen is elkezdtek érdeklődést mutatni az IndyCar iránt az európai formulaautózás mezőnyéből: Romain Grosjean már dobogóra is állt a sorozatban, Kevin Magnussen is beugrott a sérült Rosenqvist helyére, az Alpine F2-es pilótája, Christian Lundgaard pedig zseniálisan teljesített az első időmérőjén az amerikai sorozatban.

Albon Grosjeannal beszélgetett a váltásról, és az volt a benyomása, hogy a francia versenyző élvezi az IndyCart:

„Nagyon érdekes volt látni Romaint, és hogy mit csinál. Kíváncsi voltam, hogy mit gondol a váltásról. Természetesen boldog, folyamatosan mosolyog. Megkérdeztem tőle, milyen volt az átállás, és hogyan érezte magát, amikor először vezette az autót. És úgy tűnik, nagyon kényelmesen érzi magát” – nyilatkozta Albon.

