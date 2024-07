A korábbi F2-es pilótát „egyáltalán nem érdekli” az F1

A dán tehetség ígéretesen teljesített a kisebb kategóriákban, később pedig a Renault akadémiájának tagja lett, és többször is tesztelhetett Forma–1-es autót. 2020-ban újonc volt az F2-ben, és két futamot is meg tudott nyerni, hogy aztán 2021-ben az Alpine szimulátoros pilótájává váljon.

Ekkor azonban megrekedt a Formula 2-es pályafutása, így 2022-ben már a Rahal Letterman Lanigan Racingnél vitézkedett az IndyCarban, ahol ő lett az év újonca. A hónap korábbi részében pedig kiderült, hogy az Arrow McLaren őt igazolta le a következő idényre a távozó Alexander Rossi helyére.

Ezek alapján akár azt is gondolhatnánk, hogy Lundgaard azért is választotta a McLarent, mert esetleg lát esélyt arra, hogy idővel az F1-es csapatukba is bekerülhessen. Ő ugyanakkor nagyon egyértelműen félresöpörte ezt a teóriát.

„Igazából semmi sem változott és nem is fog. A holtszezont ugyanúgy fogom tölteni, ahogy mindig. Megpróbálom kitalálni, hogyan tudnék fejlődni. Az, hogy közben melyik autóban ülök, nem igazán változtat ezen. Jó, hogy már megtörtént a döntés, de számomra ez jelenleg nem jelent változást. Nem sokat tudok róla mondani, ezt éreztem a legjobbnak a jövőm szempontjából.”

„Most a hátralévő versenyekre koncentrálok, de persze jó, hogy már megvan a 2025-ös szerződés.” Amikor pedig megkérdezték tőle, vannak-e még ambíció a Forma–1 kapcsán, ő egyértelműen kijelentette: „Egyáltalán nem érdekel. Korábban részese voltam annak a világnak. Nem akarok visszamenni.”

Annak kapcsán, hogy a McLaren miért őt választotta, a márka ügyvezetője, Zak Brown elmondta, hogy valójában a múlt vasárnap futamot nyerő Oscar Piastri ajánlotta Lundgaardot a figyelmébe.

„Versenyzett Oscar ellen Európában, és Oscar azt mondta, hogy hihetetlenül gyors. Emellett úgy gondoltam, hogy az itteni [Toronto, 2023] futamgyőzelme elképesztő volt. Dominált, de ami még lenyűgözőbb volt számomra, az az, amikor egy késői sárga miatt visszaesett, és ilyenkor sok újonc bepánikol és túlvezet, ő viszont azt mondta, hogy »nem gond, megoldom«.”

„Úgy véltem, nagyon érett győzelmet aratott. Ő és Pato [O’Ward] remek csapattársak lesznek, annyira gyorsak, mint bárki más, Nolan [Siegel] pedig sokat tanul majd a két elképesztően gyors társától. Lundgaard sebessége és hírneve alapján úgy véltem, ő bajnoki kaliber, aki megszorongathatja Patót” – zárta mondandóját Brown.