WTCR: A Sport TV közvetíti Michelisz Norbert versenyeit – HIVATALOS

A Sport TV 3.281.474 háztartásban elérhető Magyarországon, ez egyrészt egy óriási szurkolói bázis, másrészt megnövekedett médiajelenlét elérését teszi lehetővé a WTCR számára.

A Sport TV kiemelt figyelmet szentel a szeptemberben induló FIA WTCR-sorozatnak, amely reményeink szerint ismételten magyar sikerrel zárul majd. Az autósport globális szakágai közül a WTCR rendelkezik a legtöbb magyar kapcsolattal, hiszen a címvédő Michelisz Norbert mellett Tassi Attila és a Zengő Motorsport is képviseli hazánkat. Ráadásul az aktuális szezon hat versenyhétvégéje között ott van a magyar is, amelyet októberben rendeznek a Hungaroringen, a szlovák verseny pedig Dunaszerdahely közelében lesz. - írták a közlemény részeként.

A szerződés a 2020 és 2021-es szezonról szól, de a Sport TV-nek opciós joga lesz a 2022-es idényre is. Minden futam élőben kerül képernyőre, a Sport1-en vagy a Sport2-n az élő közvetítések mellett összefoglalók és kísérőműsorok is láthatók lesznek. A megállapodás nem kizárólag a WTCR-t érinti, hanem a Eurosport Events elektromos autók számára szervezett Pure ETCR sorozatát is.

„Nagy büszkeség számunkra, hogy a nézők a Sport TV képernyője előtt szurkolhatnak majd a címvédő Michelisz Norbertnek. Ráadásul egy ilyen óriási presztízzsel rendelkező sorozatban. Az az út, amit Norbi megtett az elmúlt években, példaértékű, és a legnagyobbak közé emelte a világ autósportjában. Bízunk benne, hogy sok örömben lesz részünk a jövőben is, mikor látjuk majd Norbit száguldani a Hyundai-jal. Ne feledkezzünk meg a Zengő Motorsport versenyzőiről vagy Tassi Attiláról sem, ők garantálják, hogy hosszútávon láthatunk majd magyar sikereket a WTCR-ben” – mondta a jogszerzéssel kapcsolatban Máté Pál, a Sport TV főszerkesztője.

A közlemény további részleteit ezen a linken keresztül érhetitek el a csatorna hivatalos weboldalán!

Ajánlott videó: