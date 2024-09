Tim Gábor harmadik lett a GTX bajnokságban

A bajnokságot a hétszeres bajnok vanyarci pilóta még egy alap verzióban felszerelt Lotus Exige V6 Cup R versenyautóval kezdte, mellyel nem volt esélye a GT3-as, GT4-es és egyéb autók ellen. De már a szezon második versenyén szállított egy meglepetést, mikor a Red Bull Ringen az első versenyt megnyerte a GTX kategóriában. Igaz, ehhez jókora szerencse is kellett.

Az év során az autója versenyről versenyre fejlődött és Gábor is megszokta a gyakran harminc fő feletti mezőnyt és az olyan autók elleni küzdelmet melyek akár 3-400 lóerővel is erősebbek voltak az autójánál.

„Az év elején volt egy kupás Lotus Exige-ünk, amiben egy 360 lóerős Toyota motor dolgozik és igazából pályanapokra és a Lotus Cup Europe bajnokságra alkalmas. Az Eset Cup-ban a leggyengébb autók is 470 lóerő környékén voltak, a GTX kategóriában pedig még ennél is jóval erősebbek. Így nem voltak nagy elvárásaink az év elején, de ez a szezon során megváltozott. Nem gondoltam, hogy a bajnokság utolsó két futamán még a GTX bajnoki címére is lesz esélyem!" - emlékezett vissza Tim a szezon elejére.

Az autója főként a felfüggesztés terén javult az év elején, illetve a súlya is csökkent. De az erő nem jött meg az autóba. Hiába voltak a jobbnál jobb rajtok, a futamokon Tim nem tudta tartani az erősebb autókat. Ugyan szorgosan gyűjtötte a pontokat, a sorozat hatodik versenyén, a Slovakiaringen jött el az esély, hogy akár a bajnoki éllovast is utolérje. 5,5 pont hátrányban a második helyen állt, a bajnoki győzelemhez el kellett volna kapni a KTM GTX-el versenyző cseh Koukola-t.

A lehetősége megvolt, hisz az autóba végre megérkezett az erősebb motor, mely már 430 lóerőt tudott. De a nagyobb tempó olyan technikai problémákat is hozott magával, amire nem volt a versenyen megoldás. Így hiába volt biztató a tempó, ahhoz, hogy célba érjen a futamokon 6-8 másodperccel kellett lassabban mennie. Így a bajnoki esély elúszott és a harmadik helyre csúszott vissza a magyar pilóta.

"Természetesen a GFS Racing pontosan tudja, hogy kell autót fejleszteni. Az, hogy a motor erejét jelentősen növelték az egy kockáztatás volt. Csak így volt esélyünk, hogy az év végén egy olyan eredményt érjünk el, amiről az év elején nem álmodtunk. Mondhatjuk, hogy 19-re húztunk lapot és nem jött be. A motor erősebb lett, de más területeken is fejleszteni kell, amihez komoly erőforrások, azaz pénz kell." - így magyarázta Tim a műszaki gondokat.

Szeptember 6-8. között a bajnokság szezonzáró hétvégéje következett a csehországi Brno versenypályán. Matematikailag még volt a dobogó bármelyik fokára esély, de a realitás a harmadik hely megtartása volt, nagyobb szerencsével a második helyre is lehetett azért gondolni.

Azonban hiába volt a pálya kedvezőbb a Lotus számára a műszaki gondok súlyosbodtak, a motor csak 1-2 gyors kört engedélyezett, nem lehetett folyamatosan a maximumot kérni az erőforrástól. Így, ahogy a Slovakiaringen, itt is vissza kellett venni a tempóból.

"Nem ilyen szezonzáró hétvégéről álmodtam. Van egy szuper autóm, már egy egész erős motorral és mégsem versenyezhettem valójában. Szerencsére a csapatfőnök, Burkus Egob engedte, hogy legalább egyszer, új gumikon megpróbáljam mi is van a kocsiban. Megkaptam a második időmérő edzésen lehetőséget, hogy odapörköljek egy kör erejéig. A 30 fős mezőnyben a 15. időt autóztam, olyan autókat előztem meg, mint a KTM GTX, Lamborghini Super Tropheo vagy az új kupás Porsche és az összes GT4-es autó. Ez hatalmas megkönnyebbülés volt számomra, hogy láttuk, igenis ezzel a kocsival műszaki gondok nélkül tényleg lehet komoly eredményeket elérni." - mesélte Tim a leggyorsabb körének történetét.

Tim az első és második versenyen is a GTX harmadik helyét szerezte meg és a bajnokságot is ebben a pozícióban zárta.

"Az év elején azt mondja valaki, hogy ezzel a kocsival a bajnokságban harmadik leszek, azon biztos jót derültem volna. De a szezon során jött meg az étvágy és most csalódásként élem meg, hogy az utolsó két futamon csúszott ki a lehetőség a kezünkből, hogy egy hatalmas meglepetést okozzunk. De realistán kell nézni azt, ami történt. Az ellenfelek költségvetésének csak töredékéből versenyeztem egy gyengébb autóval. Minden futamon célba értem, a 14 futamból tízen a dobogón végeztem. Erre büszkének kell lennünk és azok is vagyunk!" - foglalta össze az évét Tim.

Tim Gábor az Eset Cup GTX kategóriájának harmadik helyét szerezte meg a GFS Racing Team csapattal. Összesen öt országban 14 versenyen indult és rengeteg GT autós tapasztalatot szerzett.

"Örülök, hogy ilyen sokat ülhettem autóba. Ez a csapatnak és támogatóimnak köszönhető. Remélem már a télen kiderül, hogy hol és hogyan folytathatom karrieremet. Szeretnék a GT autózás világában maradni, ezen fogunk dolgozni a tél során. Köszönöm mindenkinek aki névvel vagy név nélkül támogatott és segített. Ez a bajnoki harmadik helyéért járó trófea nekik is jár! - köszönte meg a szezont Tim.

