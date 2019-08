Rónavölgyiék nyerték a Salgó Rallye-t a Kia Platinum Rally Cupban

Hibátlan autózással Rónavölgyi Endre és navigátora, Mészáros-Érdi Nikolett nyerte a rali2-ben idén bemutatkozó Kia Platinum Rally Cupot. A prológgal együtt az összes gyorsaságit megnyerte a páros, mely eredetileg az összetett második helyet akarta bebiztosítani a Salgó Rallye-n, eredményükkel viszont már a bajnoki címre is rámehetnek a szezonzárón. A győztes Rónavölgyi Endre elégedetten értékelte a hétvége eseményeit.

“Minden összejött, minden összeállt, minden jól sült el ezen a versenyen, de annyi viszontagság után ez már ránk is fért. Nagyon jól működtünk együtt Nikivel, jól sikerült a pályaírás és a gumiválasztás is, továbbra is ABS nélkül mentünk, ami nekünk jó döntésnek bizonyult. Végig kontrollálni tudtuk a versenyt a prológtól a célig, a vizen felfelé, Mátrakeresztesen ráadásul mentünk egy abszolút 12. időt, ami jó visszaigazolás volt. Most sajánljuk igazán a Baranya-kupán elvesztett második helyünket, és bár az összetett második helyet akartuk megerősíteni Ózdon, most így, hogy már az első hely is elérhető, biztos, hogy nyomás alatt fogjuk tartani Petrát Mecseken, aztán meglátjuk, kinek hogy sül el.”

A bajnokságot vezető Krajnyák Petra navigátorával, Velezdi Eszterrel sajnos az első gyorsaságin megálltak. “Sajnos nem egészen úgy sikerült, ahogy szerettük volna. A szerviz biztonsági okokból megváltoztatta a fékemet, nem tudtuk kipróbálni, nem is mentem vele soha életemben. A harmadik kilométeren leblokkolt az egész, és álló kerékkel becsúsztunk az árokba. A lengőkar megadta magát, de már azon dolgozunk, hogy a Mecsek Rallye-n meg tudjam tartani a vezető helyemet. Mostmár csak előre tekintünk és a megoldáson gondolkodunk.”

A bajnokságban most bemutatkozó, Ódzon második helyet szerző fiatal tehetség, Gutai Marcell először szerepelt rali2-ben, de máris jó élményekkel gazdagodott. “A célba érés és a tapasztalatszerzés volt a célunk, sikerült is. Nagyon örülök, hogy esőben majdnem egyenlő időt tudtam menni Endrével. Látom, hogy van fény az alagút végén, örülök neki, hogy végigmentünk, Mecseken folytatjuk, remélhetőleg minél jobban, mert azért ez most egy kicsit gyenge volt.”

A Kia Platinum Rally Cup első szezonjának bajnoki címe a Mecsek Rallye-n, október 11-13-án dől el.

