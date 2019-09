Piros zászlókkal teli futamon Kiss Norbert harmadik lett Zolderben

A FIA ETRC mezőnyének gyorsulását és erősödését mutatja, hogy a szombathelyi versenyző az időmérőn most hatodik lett századra ugyanazzal a köridővel, amivel tavaly az élmezőnyben végzett.

Az első zolderi futamon rajtpozíciójához képest egy helyet tudott javítani Kiss, így az eseménytelen versenyen ötödik lett. Helyezése negyedik rajtkockát jelentett a második futamra, ami már sokkal kalandosabban telt, mint az első.

“Kétszer is volt piros zászló, kétszer is újraindították a versenyt, mert mögöttünk, a mezőny végén balesetek voltak. Az első indításkor feljöttem a második helyre, tudtam is volna tartani, de jött az újabb piros. A második újrarajtnál így a második helyről indulhattam, de az ellenfeleim a rajtnál jobbak, úgyhogy visszacsúsztam a harmadikra. Antonio Albacete végig támadott, de sikerült kivédekezni, vagyis meglett a dobogó, aminek nagyon örülök” - foglalta össze a második verseny eseményeit Kiss.

Kiss Norbert összetettben 137 ponttal az ötödik helyen áll.

A zolderi hétvége vasárnap a kamion-Eb újabb két versenyével folytatódik 13.50-kor, majd 16.05 perctől.

A futamok élőben nézhetők az alábbi linken

A hétszeres F1-es világbajnok mindig is imádta a sebességet, és egészen a balesetéig sokat motorozott, néha versenymotorokkal is. Ezúttal egy 2008-as felvételt mutatunk be erről.