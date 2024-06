Nagy Dani a Hungaroringen tér vissza a versenyzéshez egy Mercedesben!

A Hungaroringen rendezik meg a június 21-23-i hétvégén az International GT Open következő fordulóját, és a versenysorozat történetében eddig nem volt példa arra, amire most: magyar csapat áll rajthoz magyar versenyzővel, mégpedig egy Mercedes AMG GT3 típusú versenyautóval.

A korábbi túraautós versenyző és az M4 Sport Forma-1-es szakkommentátoraként is dolgozó Nagy Dániel örömmel fogadta el a Zengő Motorsport felkérését és izgatottan várja, hogy a részben már átépített Hungaroringen első magyar versenyzőként, még a júliusi Forma-1-es Magyar Nagydíjat megelőzően pályára hajthasson egy olyan autóval, amelyet korábban még soha nem vezetett.

„Gyermekkorom óta az volt az álmom, hogy egy GT3-as autóval versenyezzek, és ez most teljesülhet, ráadásul az egyik pillanatról a másikra derült ki, hogy van egy ilyen lehetőségem. Nagyon köszönöm a bizalmat a Zengő Motorsportnak, elképesztő dolognak tartom, hogy egy magyar csapattal tudjuk összehozni a bemutatkozásomat ebben a kategóriában, ráadásul hazai közönség előtt” – nyilatkozta Nagy Dániel.

Hozzátette, ez a bajnokság „nem piskóta”, nagyon erős, nemzetközi mezőnyről van szó, ugyanakkor valamennyi számíthat a hazai pálya ismerete, így valamivel hamarabb tudja majd megtanulni az autó kezelését.

„Nagyon nagy kihívás lesz ez, gyakorlatilag csapatként és versenyzőként is ezen az eseményen fogunk először menni egy ilyen erős autóval, ami teljesen más, mint amilyeneket korábban vezettem. Ez az egész ugyanakkor egy hosszú távú projekt, nem egy hétvégén akarjuk megváltani a világot. Soha nem vettem részt kötelező kiállást tartalmazó futamon, itt viszont tankolás és gumicsere is lesz, stratégiát kell kidolgoznunk, a mérnököknek is nagy felelősségük lesz majd. Izgatott és boldog vagyok, hogy részt vehetek ebben a projektben és mindent meg fogok tenni, hogy gyorsan tanuljak” – fogalmazott a versenyző.

A Mercedes AMG GT3-as versenyautóról Nagy Dániel azt mondta, sok jót hallott már ezekről a gépekről és nagyon várja már, hogy kipróbálhassák.

„Ezek nagyon magas szintű versenyautók, óriási leszorítóerőt képesek termelni és komoly elektronikai felszereltségük van. Ráadásul egy nagy, 6300 köbcentis, szívó V8-as motor dübörög a motorháztető alatt, úgyhogy nagyon várom, hogy megtapasztalhassam, milyen élmény egy ilyen autót vezetni, illetve, hogy milyen érzés 1:40 perc körüli köridőt futni a Hungaroringen, mert korábban még ebben sem volt részem” – avatott be a részletekbe a 26 éves versenyző.

Különlegessége lesz ennek az indulásnak az, hogy míg az ellenfelek két versenyzővel indulnak, Nagy Dániel egyedül vezeti majd a Zengő Motorsport autóját végig, így a szombati 70, valamint a vasárnapi 60 perces futamon.

„Remélem, hogy sokan ki tudnak majd jönni a Hungaroringre és nagyon jól fogják magukat érezni a hétvégén” – tette hozzá a versenyző.

Az International GT Open magyarországi állomásán szombaton 9.45-től kerül sor az időmérőre, majd az első versenyt 14.30-tól, a másodikat pedig vasárnap 13.45-kor rendezik meg.

