Maszkokkal segít a Gulf Racing Hungary csapata a koronavírus idején

A Gulf Racing Hungary színeiben induló legénység nem lesz egyedül, hiszen Strider Zoltánék egy Peugeot 208 R2-vel, míg Szilágyi Patrikék egy BMW-vel szállnak be az egységest megjelenést ígérő csapatba és Vánsza Zsolt is több futamra beugrik! Természetesen, majd ha elkezdődik a bajnokság… Addig is a csapat megpróbálja kivenni a részét a társadalmi szerepvállalásból és speciális, antibakteriális maszkokat biztosít a rászorulók számára Balla Mihály országgyűlési képviselőn keresztül.

Velenczei Ádám már nagyon versenyezne, de így van ezzel mindenki, akinek élete ez a technikai sportág. „Évről évre nehezebb összerakni a hátteret. Már novemberben elkezdtük az idei szezont felépíteni. Köszönettel tartozom a Citroënnek és a TRT Europe-nak az egész éves támogatásért. A Citroën C3R5-el a harmadik helyen fejeztük be a bajnokságot, ami szerintem szép eredmény.” – beszélt tisztelettel a tavalyi évről Ádám.

„Január elején volt szerencsém kipróbálni egy Skoda Fabia R5 Evo versenyautót. Úgy érzem, hogy az én vezetési stílusomnak jobban fekszik a Fabia. Úgy döntöttünk, hogy ez lesz az irány idén. Már korábban mentem két futamot is Skodával, voltak jó részsikereink. Az első versenyen harmadikak lettünk. Bizakodó vagyok az évre vonatkozóan, már csak az a kérdés, hogy mikor indulhat el a szezon, mikor tudunk újra versenybe szállni. Remélem, hogy minél előbb.”

Nem csak az autó, de a csapat is új lesz. Vagy inkább régi? „Egy többszereplős csapat részesei leszünk. A Gulf Racing Hungary egy összeszokott csapat, idén annyi változott, hogy egységes designnal indulunk, és különböző kategóriákban képviseltetjük magunkat. Strider Zoli egy Peugeot 208 R2-vel indul, Szilágyi Patrik az M3-as BMW-vel az ORC bajnokságban szerepel és Vánsza Zsolti beugróként szerepel majd több versenyen.

Új csapathoz és az új autóhoz új navigátor is dukál… Nagyon rutinos név szerepel majd Ádám mellett, hiszen Szőke Tamás már több, tehetséges pilóta mellett bizonyított és a két abszolút bajnoki címe is tiszteletre méltó.

„Régóta kerülgettük egymást Ádámmal és ugyanakkor nagyon izgatott az is, hogy a Fabia Evo-val versenyezzek.” – mondta az új csapatról Tamás. „Szerencsés vagyok, hiszen sok márkával mentem már és én nagyon hiszek ebben az autóban és a nemzetközi eredmények is bizonyítják, hogy ez egy jó választás. Fiatal pilótával szerettem volna versenyezni, olyannal, akiben látok alázatot, tiszteletet és motivációt a sport iránt. Kevés az ilyen versenyző, de Ádámban ezeket mind látom!”

