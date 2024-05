Erős pontszerzéssel debütált a Formula 4-es spanyol bajnokságban Hideg Ádám

A Hungarian Motorsport Academy 16 éves versenyzőjének nem volt könnyű dolga a 35 fős mezőnyben, melyben 24 újonc – köztük Hideg Ádám – harcol a helyezésekért és a bajnoki pontokért.

A kaposvári születésű pilóta a szombati első versenyen 23., a vasárnapi második futamon pedig 16. lett, a hétvégét záró viadalon aztán a hetedik rajtkockából indulhatott. Ezen a bizonyos 25 perc+1 körös versenyen Hideg Ádám nagyszerűen rajtolt és tartotta pozícióját, valamint a tempót is az élmezőnnyel. A futam során háromszor a biztonsági autó vezette a mezőnyt, miután többen is hibáztak és a sóderágyban kötöttek ki, ahonnan ki kellett menteni a versenygépeket.

Az utolsó újraindítást követően hatalmas csata alakult ki a versenyzők között az 5-8. helyen, ennek során Hideg Ádám is megpróbált előrébb kerülni, hamarosan viszont piros zászlóval leintették a viadalt, miután az élen álló spanyol versenyző a gumifalba csúszott. Később a versenybíróság több utólagos büntetést is kiosztott, ezzel a Cram Motorsport magyar pilótája hivatalosan hatodikként zárt a futamon.

„A szombati napunkat sajnos negatívan befolyásolta, hogy kaptunk egy olyan szett gumit, amivel nagyon nehéz volt jó tempót diktálni. Vasárnap már az időmérőn is gyorsak tudtunk lenni, egyrészt azért, mert sokkal jobb gumistratégiát választottunk, mint a többiek, másrészt pedig azért, mert hűvösebb körülmények között rendezték azt a kvalifikációt.”

„A harmadik futamon is segített nekünk a kora esti időpont, mert azt már biztosan látjuk, hogy a csapattal dolgoznunk kell azon, hogy a nagy melegben is meglegyen a tempónk. Összességében elégedett vagyok az eredménnyel és a Cram is elégedett volt velem, nagyon örültek a verseny végén” – mondta Hideg Ádám, aki csapata legjobbja volt a hétvégén.

„Úgy gondolom, hogy ez egy jó kezdés volt, és nagyon várom már a következő hétvégét Portugáliában. Némi hátrányt jelent nekünk, hogy mi ott még nem teszteltünk, de bízom a csapatban és abban, hogy a körülmények nekünk kedveznek majd” – nyilatkozta a Széchenyi Egyetemi Csoporthoz tartozó HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. által létrehozott és működtetett Hungarian Motorsport Academy utánpótlás-nevelési rendszer versenyzője, akinek jaramai indulását a ZalaZONE Automotive Proving Ground/Hungary is támogatta.

Hideg Ádám így az első forduló után az összetett 12. helyén áll, az újoncok külön értékelésében pedig a 9. pozíciót foglalja el. A spanyol bajnokság Portimaóban folytatódik június második hétvégéjén.

Eközben ez a Ferrari 8 legfontosabb változtatása Imolára, míg Horner elárulta, szerinte mi Newey terve a jövőjére nézve.

Kép: Hideg Ádám média