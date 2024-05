Első futamgyőzelmét aratta a TCR Europe-ban Losonczy Levente Zolderben

A Honda Civic-kel versenyző Losonczy 10. lett a szombati időmérő edzésen, így a hétvége második, részben fordított rajtrácsos futamát a pole pozícióból kezdhette meg. A magyar pilóta a rajtnál két helyet veszített, ezután viszont végig óriási csatát vívott a pozíciókért és nagyszerű előzésekkel jött fel újra az élre, amikor egy ütközés és a sóderágyban ragadt versenyautók miatt a pályára hajtott a biztonsági autó.

A 14 helyett végül 16 körös viadalt a 13. körben indították újra, Losonczy Levente pedig remekül taktikázva az utolsó körökben is meg tudta tartani a vezetést és először nyert futamot a TCR Europe-ban.

„A pálya vizesebb oldaláról kellett rajtolnom, ami megnehezítette a dolgomat, de próbáltam a száraz rész felé indulni, ami annyiban sikerült, hogy el tudtam rugaszkodni, de az autó bal oldalánál annyi víz volt, hogy kipörögtek a kerekek. Emiatt veszítettem néhány pozíciót, ezért utána több rizikós előzésbe is belementem, hogy minél előbb vissza tudjam szerezni a helyeket, így az első kör végén már második voltam."

„Tudtam, hogy az előttem lévő Cupra az egyenesben nagyon gyors, ezért nem próbálkoztam az előzéssel, hanem arra vártam, hogy hibázzon, és rontott is három-négy kör múlva. Ezt követően ki tudtam építeni egy jó, megnyugtató előnyt, aminek köszönhetően tudtam menedzselni a gumikat és a versenyemet. A biztonsági autós fázis és az újraindítás után egyértelmű volt, hogy a mögöttem lévő Cupra megpróbálkozik az előzéssel, de egy kicsit túllőtte magát, így vissza tudtam venni az első helyet, sőt, sikerült úgy helyezkednem, hogy még a csapattársamnak is legyen lehetősége feljönni másodiknak. Ez sikerült is, és az utolsó öt kört már első-második helyen tettük meg, így végül kettős győzelemmel fejeztük be a versenyt” – nyilatkozta Losonczy.

„Nagyon örülök, hogy összejött az első győzelmem, bár tudtam, hogy csak idő kérdése és sikerülni fog. A csapat fantasztikus munkát végzett, köszönöm nekik ezt az autót, amit a verseny végén is jó volt vezetni, nem voltak problémáim a gumikkal. Egyelőre még nem fogtam fel teljes mértékben, hogy megnyertem ezt a futamot, szerintem kell hozzá legalább egy nap” – tette még hozzá a Széchenyi Egyetemi Csoporthoz tartozó HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. által létrehozott és működtetett Hungarian Motorsport Academy utánpótlás-nevelési rendszer versenyzője, aki az év elején bekerült a JAS Motorsport által működtetett, úgynevezett Driver Development Programba (DDP). Ennek keretében számos, az autóversenyzéshez szorosan kapcsolódó területen fejlődhet, miközben fejlesztőpilótája a JAS által üzemeltetett versenyautóknak is.

Losonczy Levente így két forduló, azaz négy verseny után 78 ponttal az összetett hetedik helyén áll. A TCR Europe idénye két hét múlva a Salzburgringen folytatódik.

Kép: Ollivision