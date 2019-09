Egy újabb harmadik hely Kiss Norbi neve mellett

Már az időmérőn sejteni lehetett, hogy ismét van esély jó teljesítményre: a szombathelyi versenyző ugyanis a harmadik rajtkockát szerezte meg a super pole-ban a Mercedes kamionnal, a versenyen aztán sikerült is dobogós helyezésre váltania az eredményt.

“Jól elkaptam a rajtot, meg tudtam tartani a helyemet, sőt a másodikért is harcoltam. Sajnos azonban Adam Lacko külső oldalán voltam, nem hagyott sok helyet, nem volt esélyem megelőzni, maradtam harmadik, nagyon örülök a dobogónak” - összegezte a harmadik versenyen történteket Kiss Norbert.

A hétvége utolsó futama is tartogatott egy jó helyezést és fontos pontokat a magyar pilótának, aki a fordított rajtrácsos negyedik versenyt a hatodik helyről kezdhette meg.

“Sikerült egyet előzni a rajtnál, majd az első körben kétszer is keményen nekem jöttek hátulról, kicsit még mindig érzem magamon is az ütések erejét, de nem esett komoly bajom. A negyedik helyet aztán végig tartottam, szerencsére sem defekt, sem semmilyen műszaki probléma nem jött közbe, nem is löktek ki, a tempó is megvolt, úgyhogy jó sok pontot gyűjtöttünk. Közel kerültünk a bajnokságban a harmadik helyhez, két hét múlva Le Mans-ban folytatjuk. Köszönöm a szurkolóimnak a biztatást, a partnereimnek pedig a támogatást!”

Kiss Norbert a FIA ETRC pontversenyében 156 ponttal az ötödik helyen áll, a harmadik helyezett Adam Lackónak 178 pontja van.

