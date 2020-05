Egy hétvégén fog versenyezni Michelisz és Kiss Norbert a Hungaroringen!

A Hungaroring eredetileg áprilisra tervezte a Super Racing Fesztivált, amelyen a nézők egy hétvégén láthatták volna versenyezni a WTCR és a kamion Európa-bajnokság mezőnyét, így Michelisz Norbertnek és Kiss Norbertnek is szoríthassanak a nézők.

Pár héttel ezelőtt érkezett a hír, hogy sajnos erre mégsem lesz lehetőség, azonban végül mégis sikerült úgy intézni a Hungaroring, a kamion Európa-bajnokság és a WTCR közbenjárásával, hogy egy hétvégére essen a két program – persze nem áprilisban, hanem októberben 17. és 18. között.

A Hungaroring Gyulay Zsoltot, Michelisz Norbertet és Kiss Norbertet is megszólaltatta a remek hír kapcsán:

További híreink: Ricciardo a Ferrarival is tárgyalt a McLarenhez szerződése előtt

Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója: „Nagyon sokat dolgoztunk azért, hogy megtarthassuk ezt a közös túraautós, kamionos rendezvényt, és nem akartuk elengedni ezt az ötletünket, hiszen a magyar autósport ünnepéről beszélünk. Hazánk két legismertebb autóversenyzőjét, a WTCR-bajnok Michelisz Norbertet és a kétszeres kamion Európa-bajnok Kiss Norbertet nem mindennap láthatjuk ugyanazon a pályán, ugyanazon a hétvégén versenyezni.”

„Örömmel jelenthetjük: a Hungaroring benne van mindkét sorozat naptárában, és ugyanazzal a dátummal! Sok egyeztetés eredménye ez a közös októberi rendezvény, de minden fél nagyon akarta, hiszen minden évben a Hungaroringen volt az egyik legjobb verseny. Bízunk benne, hogy most sem lesz ez másként.”

Michelisz Norbert, a túraautó-világkupa címvédője: „Nagyon örülök, ez egyszerűen remek hír! Emlékszem, mekkora mélyütést jelentett, amikor kiderült, hogy törölték az áprilisi versenyt, hiszen akkor úgy tűnt, címvédőként nem szerepelhetek hazai közönség előtt. Az nagy érvágás lett volna. Ha akkor lehetett volna egy versenyzéssel kapcsolatos kívánságom, akkor az lett volna, hogy legyen mégis verseny, és úgy tűnik, hogy ez megvalósul, hogy megtartják a számomra legfontosabb versenyt.”

„Címvédőként ez biztosan különleges élmény lesz. Ami az időpontot illeti, nem hiszem, hogy az április végéhez képest nagy különbség lesz az időjárás tekintetében, a hangulatra pedig független az időjárástól – az mindig parádés a Hungaroringen.”

Kiss Norbert, kétszeres kamion Európa-bajnok: „Már a tavalyi bejelentés óta terveztem az áprilisi hétvégét, beszéltük a csapattal is, hogy mennyire jó lesz nem csupán nekünk, hanem az egész magyar autósportos közösségnek. Nagyon szerettem volna, és még most is szeretnék együtt versenyezni Michelisz Norbival és Tassi Attilával a hazai közönség előtt, és úgy tűnik, hogy ez mégis valóra válhat. Alig várom már, hogy ott legyünk a Hungaroringen!”

A Codemasters kiadta az F1 2020 első gameplay trailerét, benne természetesen az ismert főcímdallal. Remek jeleneteket válogattak a játékból, ami július 10-én fog megjelenni PC-re, PS4-re, és Xbox One-ra.