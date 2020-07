Csaknem 200 autó és nemzetközi mezőny az idénynyitón: Salgó-rali

Oláh Gyárfás, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) elnöke az M1 aktuális csatornán azt mondta, a környező országokból azért nagy az érdeklődés a verseny iránt, mert egyrészt a magyar bajnokság színvonala magas, másrészt a szomszédos államokban a koronavírus-járvány nyomán elrendelt korlátozó intézkedések miatt még nem tudtak futamokat rendezni.

"Itt lesz a teljes szlovák mezőny, a hazai párosok közül pedig az első- és a másodosztály is rajthoz áll, így rengeteg R5-ös versenyautót láthat a közönség" - nyilatkozta az MNASZ elnöke, hangsúlyozva, a szövetség számára is nagyon pozitív, hogy a pandémia miatt kialakult hosszú szünet után újra versenyt rendezhet.

"Indulnak az elmúlt kettő-három év országos bajnokai, valamint többek között a Turán Frigyes, Bagaméri László páros is, amely tavaly novemberben megnyerte a nyíregyházi Európa-bajnoki futamot" - tette még hozzá Oláh Gyárfás.

A címvédő Vincze Ferenc az M1-nek azt nyilatkozta, úgy érzi, új csapatával jó irányba haladnak, tesztelni is tudták a versenyautót, de kifejezetten nehéz idénynyitóra számít.

"A szlovák mezőnyben is sok jó autó van, nálunk is jönnek a fiatalok, sokan közülük R5-ös autóval, úgyhogy biztosan nem lesz könnyű verseny a számunkra sem, de megteszünk mindent a győzelemért" - mondta Vincze.

Turán Frigyes az MTI-nek a szezonkezdet előtt azt mondta, a hosszú kihagyás után izgatottan várják az első viadalt, ugyanakkor nyugodtan állnak rajthoz, mert fizikálisan és mentálisan is felkészültek.

"A teszteken hatékony munkát tudtunk végezni. A Next Auto Polo GTI R5-öse nagyon jól teljesített, egyre jobban kiismertük, jól is érezzük magunkat benne, ennek remélhetőleg meglesz az eredménye" - nyilatkozta a Shell Helix Ultra csapatának versenyzője. Turán hozzátette, az egy napba sűrített ob-futam izgalmas kihívásnak ígérkezik, melynek során kiélezett küzdelemre számít.

A hatfutamosra tervezett ob első fordulójának rajtceremóniáját szombat este rendezik Salgótarjánban, az első gyorsasági szakasz rajtjára pedig vasárnap 7 órakor kerül sor. A mezőnyre kilenc gyorsasági szakasz és 121,29 kilométeres versenytáv vár.

