Bessenyey Zoltán, és Szabó Krisztián az Extreme E versenyen!

Bessenyey Zoltán, kétszeres Európa-rally-bajnokot 2017-es balesete sem tántoríthatja el céljai elérésétől, de a versenypályáktól még kevésbé. Habár, a sokak által csak BZ-ként ismert autóversenyző, mozgásában korlátozottá vált, idén egy speciális gokart segítségével – és a HELL ENERGY támogatásával – újra pályára állt a Handikart International Trophy versenyen, Le Mans-ban, ahol dobogós helyezést ért el.

Bessenyey kitartása és lelkiereje példaértékű, nem véletlen, hogy idén az FIA Disability and Accessibility bizottság tagjának is beválasztották. Neki azonban még ez sem volt elég. Tegnap hivatalosan is bejelentették, hogy bekerült a Extreme E elektromos SUV off-road sorozat versenyzői programjába.

Ennek a különleges versenynek a megálmodója Alejandro Agag volt, akinek célja a versennyel felhívni a figyelmet a klímaváltozás pusztító hatására, és arra buzdítani az embereket, hogy tegyünk Földünkért.

Odyssey 21 (Extreme E) Fotó készítője: Motor1

Az éghajlat-védelem iránti elkötelezettség részeként az Extreme E csatlakozott az ENSZ éghajlat-változási keretegyezményéhez. A verseny 5 különleges helyszínen zajlik majd, melyek többek között az Északi-sarki jégolvadásra, az amazonasi esőerdő-irtásra, a Csendes-óceán műanyag-szennyezettségére, a Sahara elsivatagodására, a gleccserek olvadására, a Himalája ökoszisztémájának és földünk állatfajainak kipusztulására hívják fel a figyelmet.

A három napon át tartó verseny egy nagyjából 10km2 nagyságú területen zajlik majd, melyen a világ számos kiváló autóversenyzői állnak rajthoz, csapatokban. A nevezők között olyan nevekre bukkanhatunk, mint Sebastien Ogier, rally-világbajnok, Timo Scheider, kétszeres DTM bajnok, vagy Nelson Piquet Jr. és Lucas di Grassi, Formula E bajnokok.

Hazánkat Bessenyey Zoltán és a rallycross versenyző, Szabó Krisztián képviselik majd. A csapatok tesztelése 2020 közepén kezdődik, a verseny kezdésére pedig várhatóan 2021 februárjában kerül sor. Szurkoljunk együtt az újabb magyar sikerért!

