A meglepetések éve: Magyar János

Meglepetés győzelem a Hungaroringen, 35 autó előtt végezni a red bull ringi időmérőn, leggyorsabb kör a Slovakiaringen, bajnok avatás Brmo-ban. Magyar Jánosnak minden versenyhétvégére jutott valami extra a 2019-es szezonban. Az őrbottyáni versenyző 2019-ben nem indult a magyar bajnokságban, csak nemzetközi színtéren szerepelt. Az FIA Közép Európai Zóna Bajnokság mellett az ESET V4 Kupában is rajthoz állt.

Természetesen a fő cél a Zóna bajnoki cím volt, aminek sorsa az utolsó pillanatban dőlt el. A fekete leves a szezonnyitó hungaroringi hétvégén érte a többszörös bajnok formaautó versenyzőt. Egy szabályváltozás miatt egy kategóriába került Paolo Brajnikkal, aki a 2019-es évben egy 2018-as Dallarával állt rajthoz, míg Jani a 2007-es Formula Master Tatuus Hondával versenyzett.

A mezőny kész tényként kezelte az olasz versenyző bajnoki címét, ám Magyar János kitartása, elszántsága, tehetsége és erőssége mindenkit megcáfolt. „Nagyon jó évet zártunk, pedig fel volt adva a lecke. Idén erősebb és újabb autók jöttek a mezőnybe. Úgy voltunk vele, hogy megpróbáljuk a lehetetlent és ez sikerült is. Paolo Brajnikkal csatáztam egész évben. Voltak nagyon szoros időmérők és futamok is. Végül sikerült behúzni a címet.”

Magyar János Fotó készítője: Háfra Zsolt

„Egyszer már megnyertem a Zóna Bajnoki címet, egyszer pedig második lettem. Idén szerettem volna újra bajnok lenni. Mindig nagyon jó érzés nyerni, de ez az idei talán egy kicsit még többet ér. Hiszen Brajnikot mindenki bajnok esélyesnek tartotta. Igazából örültem neki, hogy egy kategóriába kerültünk, hiszen ez is egy kihívás, ezt is meg kell tudni oldani. Próbáltuk kihozni a legjobbat az autóból és próbáltam én is úgy felkészülni, hogy minden hibátlanul sikerüljön. Nem volt egyszerű, de megcsináltuk.”- emlékezett vissza a szezonra Magyar János.

A most már kétszeres FIA CEZ bajnok autóversenyző (2017-ben is megnyerte a sorozatot) a mezőny sztárjainak kikiáltott olasz, cseh, svájci és német pilótákat is rendszeresen megverte. Janinak idénre a bajnoki cím mellett még egy célja volt. Minden pályán szerette volna az eddigi legjobb köridejét megjavítani. Ez sikerült is. Minden hétvégén gyorsult.

„Jó köridőket tudtam hozni minden pályán. Több versenyen is előfordult, hogy konstans időmérős köröket mentem, aminek meg is lett az eredménye. Minden versenyen mentem az első helyért, a csaták hevében ki tudtam hozni a maximumot az autóból.”

Ráadásul idén többször is esős, vizes pályán kellett teljesítenie. A legvizesebb hétvége Brno-ra esett. „Van olyan pálya, mint például Brno, ahol még sosem mentem esőben. Idén aztán mindent bepótoltunk. Egy versenyt és egy időmérőt is vízen teljesítettünk. Ráadásul akkora volt az eső, hogy szinte semmit sem láttunk. Meg kell, hogy mondjam én roppant élveztem.”

Magyar János idén nem csak egy újabb bajnoki címmel lett gazdagabb. Az őrbottyáni versenyző olyan pilóták, csapatvezetők és szakemberek elismerését nyerte el, akik idén döbbentek rá, hogy Magyar Jánossal számolni kell. A 2019-es szezonnak vége, Jani már a jövőt tervezi. Egy dologban biztosak lehetünk tartogat még meglepetéseket az FIA Közép Európai Zóna Bajnokság győztese.

