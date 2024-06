Mansell az utolsó pillanatban bukta a győzelmet a Forma-3 sprintjén

Stenshorne nem rajtolt rosszul, ám Christian Mansell képes volt mellé érni nem sokkal a rajt után. A pole-ból rajtoló versenyző nem akart engedni, majd minek után ketten próbáltak meg bekanyarodni az 1-es kanyarban, Stenshorne járt rosszabbul, visszaesett a második helyre.

Hátrébb a Prema versenyzője, Beganovic forgott meg, nem ért hozzá senki, így vezetői hiba okozta a kicsúszást. Stenshorne mellett, a kiváló helyezkedés miatt Tsolov is elment, így az élről rögtön két helyet bukott a norvég.

Mansell, Tsolov, Stenshorne volt tehát a sorrend, hátrébb pedig Sztuka állt meg a pálya egy rossz pontján, így pedig beküldték a biztonsági autót. A safety car végül egészen az ötödik körig bent maradt, ezt követően engedtek szabad utat a pilótáknak.

Nem voltak könnyű helyzetben a versenyzők, mivel további egy kört kellett várni a DRS nyitására. Habár Mansell volt az egyetlen, aki nem kapott szélárnyékot, a fiatal versenyző remekül indította a sort, képes volt elhúzni rögtön a célegyenesben.

Luke Browning mutatott be szenzációs előzést a pálya első kanyarjaiban, két versenytársát is megelőzte, ezzel a manőverrel pedig talán az év legjobb megmozdulásai közé is bekerülhet. Ezzel a tehetség a 11. helyre jött fel.

A hetedik körben Tsolov, aki Monacóban a sprinten is nyert, szenzációs manőverrel megelőzte a csapattársát, Mansellt, aki tehetetlen volt a DRS ellen. Féltávnál elsősorban Mansell és Tsolov csatája tartotta lázban a rajongókat, a hátulról érkező érthető okokból mindig jobb helyzetben volt.

A tizenkettedik körben Montoya gyakorolt egyre nagyobb nyomást az élen állókra, Dunne védekezésére volt nagy szükség. Ezt követően az erőviszonyok megmerevedtek, Tsolov mögött mindenki egy másodperces különbségen belül követte a másikat.

A tizenötödik körben aztán Mansell elszánta magát, megelőzte a csapattársát, ám a kör közepére érve Tsolov nagyon keményen odatette az autóját a riválisa mellé, így ismét ő került az élre. Szép adok-kapok alakult ki, remek versenyzést láthattak a rajongók.

Egy körrel később Montoya borzolta a kedélyeket, kissé túl agresszív volt a pilóta, ám ahelyett, hogy nyert volna egy pozíciót, végül a hatodikra esett vissza. Mansell közben ismét a csapattársa elé került. Egy körrél később ismét Montoya került a figyelem középpontjába.

A tehetség túlságosan vakmerő volt, Montoya megpróbált Dunne mellett elmenni, végül összeértek, aminek csúnya baleset lett a vége. Az ijesztő pillanatok után Montoya a saját lábán hagyta el a pályát, ami remek hír volt.

Az élen pedig Mansell lassult le közben, talán technikai hiba miatt, és mire a biztonsági autó a pályára jött, Tsolov ismért az élen volt, őt pedig Stenshorne követte. És bár safety car végül 1 körrel a vége előtt, kijött, a végső hármas már nem változott.

Eközben Sergio Perez rettentő dühös volt Oconra, amiért a francia pilóta elrontotta a sprintkvalifikációját, aminek köszönhetően a hetedik helyen végzett.

Használt Porschét keres? Íme a megoldás!