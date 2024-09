Forma-3: Sokk a bajnoki finálén, az utolsó kanyarban nyerte meg a bajnoki címet Fornaroli!

Magyar idő szerint kora reggel, 8:35-től rendezték a Forma-3-as szezonzáró főfutamot Monzában, amelyen még négy pilótának volt matematikai esélye a bajnoki címre: Fornaroli 5 ponttal vezetett Mini előtt, Browning hátránya 7, Lindblad lemaradása 22 pont volt.

A pole-ból Fornaroli várhatta a rajtot, majd Dunne, a bajnoki rivális Mini és Meguetounif következett, a harmadik sort pedig Montoya és Ramos foglalhatta el. Browning a 13., Lindblad a 17. rajtkockából indult, azaz Fornaroli és Mini volt a legesélyesebb a címre.

A rajtnál az első négy pozíció sorrendje nem változott, Dunne viszont az első kör végén átvette a vezetést Fornarolitól, Meguetounif pedig Minit előzte meg a harmadik helyért, azaz mindkét bajnokesélyes bukott egy-egy helyezést.

A top 4 elnyúlt a mezőny többi tagjától, de aztán ez az előny semmissé vált, miután Shields, Flörsch és Zagazeta összeütközött, míg Browning megpördült, így a mezőny végére esett vissza.

Bejött a safety car, amely mögött az állás Dunne, Fornaroli, Meguetounif, Mini, Mansell, Ramos, Montoya, Boya, Inthraphuvasak, Dufek volt a pontszerzők sorrendje, Lindblad pedig a 13. helyen állt.

A 7. körben jött az újraindítás, Mini pedig ekkor is pozíciót veszített, azonban Fornaroli hibázott és az ötödik helyre esett vissza, ismét teljesen nyitottá téve a bajnoki harcot. Mini belenyalt a kavicságyba, így Fornaroli megelőzte honfitársát, majd Inthraphuvasak majdnem eldöntötte a harcot azzal, hogy kis híján kiütötte Minit, de inkább lefutott a pályáról, hogy elkerülje az ütközést.

A 10. körben Fornaroli megfutotta a leggyorsabb kört, Meguetounif pedig Dunne megelőzésével átvette a vezetést, Dunne mellett pedig Mansell is elment. Féltávnál Fornaroli továbbra is a negyedik, Mini pedig 4-5 tizedre tőle az ötödik helyen állt.

Aztán Fornaroli 8 körrel a leintés előtt megelőzte Dunne-t, ezzel dobogós helyre jött fel, egy körrel később pedig Mini is maga mögé utasította Dunne-t. 6 körrel a vége előtt egy kis időre a sárga zászló is előkerült, ugyanis Ramos megpördült, de vissza tudott térni a pályára.

5 körrel a vége előtt Fornaroli Mansellt is megelőzve feljött a második helyre, de nagyon elfékezte a gumijait, majd Mini is megelőzte Mansellt, és keményen támadni kezdte Fornarolit, miközben a mögötte érkező Mansellre is figyelnie kellett.

Az utolsó előtti körben Mini megelőzte Fornarolit, majd a szenvedő Fornaroli mellett Mansell is elment az utolsó körben, viszont Mini bajnoki címéhez az kellett, hogy az utolsó körben változzon az állás.

Fornaroli az utolsó körben bedobta Mansell mellé az autóját, de ekkor nem járt sikerrel, az utolsó kanyarban viszont igen: megelőzte Mansellt Fornaroli, ez a harmadik hely pedig azt jelentette, hogy Fornaroli 2 pontos előnnyel megszerezte a bajnoki címet Mini előtt!

A futamot Meguetounif nyerte Mini és Fornaroli előtt, Mansell a negyedik, Dunne az ötödik, Stenshorne a hatodik lett. Rajtuk kívül még Tramnitz, Leon, Van Hoepen és Lindblad szerzett pontot.