Forma-3: Izgalmas versenyen norvég győztes, az utolsó körökben a Ferrari juniorja volt a sztár

A Forma-3-as sprinten Van Hoepen indulhatott az első helyről, őt Stenshorne, Mansell és Goethe követte, Lindblad az ötödik, Browning a hetedik, Beganovic a tizedik, Mini a tizenegyedik helyről indulhatott.

Van Hoepen a rajtnál meg tudta őrizni a vezetést, sőt a top 5 is tartotta a pozícióját, majd a 3. körben hatalmas harc indult a vezető pozícióért, a 4. körben pedig már sikeres volt Stenshorne előzése.

Több oda-vissza előzést is láthattunk Stenshorne és Van Hoepen között, az 5. körben ismét Stenshorne nevével indult az állás, míg Lindblad előbb Goethét, majd Mansellt is megelőzte, ezzel feljött a harmadik helyre.

A tegnap pole-t szerző Fornaroli hibázott és messze a top 10 mögé csúszott, Mansell pedig szintén több pozíciót bukott és a 6. helyre esett vissza, mint később a rádiózásából kiderült, még a rajtnál kapott egy ütést, ami óta nem ugyanolyan az autója – pár körrel később már csak a mezőny végén állt az ausztrál.

A futam felénél Stenshorne vezetett, mögé pedig Lindblad jött fel, majd Van Hoepen, Boya, Goethe, Mini és Bedrin következett, a top 10-et pedig Beganovic, Montoya és Wurz zárta, Browning pedig kiesett a versenyből.

Montoya és Wurz is megelőzte Beganovicot, majd a korábbi F1-es pilóta fia Bedrin mellett is elment, ezzel már a 7. helyen állt. Bedrint Wurz és Beganovic is megelőzte, ezzel a 10. helyre csúszott vissza az orosz.

Az élen Lindblad már DRS-távolságon belül volt Stenshorne-hoz képest, a mezőny hátuljában pedig Inthraphuvasak ért össze Smith-szel az 1-es kanyarnál, a thai pilóta autója pedig a kavicságyban ragadt, emiatt bejött a biztonsági autó.

4 körrel a leintés előtt jött az újraindítás, Beganovic pedig egy szép manőverrel feljött a 8. helyre, az utolsó körben pedig Montoyát is megelőzte, így a hetedik helyen állt.

Az élmezőnyben is sok harcot láthattunk az utolsó körökben, Stenshorne meg tudta tartani a vezetést Lindbald és Van Hoepen előtt, Boya a negyedik, Goethe az ötödik lett, Beganovic pedig az utolsó pillanatban Mini mellett is elment a célegyenes előtt. A további sorrend: Bedrin, Dunne, Montoya.

A Forma-3-as program ma 23:05-kor fog folytatódni a főfutammal, a versenyt élőben közvetíti az M4 Sport. A pontverseny továbbra is Browning vezeti, Lindblad 2, Tramnitz 4, Mansell és Fornaroli pedig 6-6 pontra van tőle.

