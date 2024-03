Forma-3: Győzött a Williams brit juniorja, hatalmasat ment a ferraris, de pont nélkül zárt

A Forma-3-as sprinten a 16 éves Red Bull-junior Lindblad tudott győzni, aki a főfutamon a 9. helyről rajtolhatott. Az első rajtkockát Beganovic foglalhatta el, majd Browning, Mini, Meguetounif, Ramos és Fornaroli következett.

A Ferrari-junior Beganovic rajtja borzalmasra sikerült, a mezőny végére esett vissza, így Browning vette át a vezetést Meguetounif, Tramnitz, Ramos és Mansell előtt. A 2. körben Boya kapott defektet, Mansell pedig két előzést bemutatva feljött a harmadik helyre.

Az 5. körben Meguetounif vesztette el a második helyet, miután Mansell meg tudta előzni őt a dupla balos után, a csatát kihasználva pedig Browning 1 másodperc feletti előnyre tett szert az élen.

Beganovic a nehéz kezdés után nem adta fel, folyamatosan pozíciókat nyert, így a futam felénél a 20. helyen állt a svéd, az ismét összerázódó élmezőny pedig így nézett ki: Browning, Mansell, Meguetounif, Tramnitz, Ramos, Mini, Fornaroli, Lindblad.

Mansell jelezte, hogy sok füst jött Browning autójából, és valóban nem szólt szépen a Williams-junior kocsijában a Mecachrome-motor, de így is az élen tudott maradni a brit versenyző.

Beganovic folyamatosan nyerte a pozíciókat, már a 15. helyen állt, miközben a pályán is egyértelműen ő volt a leggyorsabb. Az élen álló Browningnak szóltak, hogy Mansell szenved a 2-es szektorban, így hamarosan „begyújthatják a rakétákat”.

4 körrel a leintés előtt a Red Bull-junior német Tramnitz dobta be az autóját Meguetounif mellé az 1-es kanyarnál, és össze is jött a manővere, így a harmadik helyre jött fel, miközben több pilóta is szenvedni kezdett a gumikkal.

Az utolsó körökben már nem változott a sorrend az élmezőnyben, a középmezőnyben folyt még csata az utolsó pontokért, amiből Dunne jött ki a legjobban. Beganovic előzött még kettőt és megfutotta a leggyorsabb kört, de pont nélkül maradt.

A főfutamot tehát Browning nyerte Mansell és Tramnitz előtt, majd Meguetounif, Ramos, Mini, Fornaroli, Lindblad, Dunne és Goethe következett, Beganovic végül a 13. helyen zárt. Az F3-as szezon három hét múlva Ausztráliában folytatódik.

